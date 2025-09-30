La respuesta brutal de Rosalía a las críticas por decolorarse el pelo de las axilas

Rosalía nunca deja indiferente y, una vez más, lo ha demostrado con una aparición que ha generado tanto aplausos como críticas. La cantante catalana acudió a un evento en la Semana de la Moda de París luciendo un estilismo rompedor, pero lo que más llamó la atención no fue su ropa, sino el detalle inesperado: llevaba el vello de las axilas decolorado en blanco.

Este gesto, que algunos interpretan como una simple excentricidad estética, otros lo ven como una declaración de intenciones. En un momento en el que el debate sobre la depilación, el vello corporal y la libertad de las mujeres para decidir sobre su imagen sigue vigente, la artista ha vuelto a situarse en el centro de la conversación cultural. Para algunos, Rosalía convierte cualquier detalle en un acto performativo; para otros, se trata únicamente de una provocación con fines mediáticos.

Las reacciones no se han hecho esperar. En redes sociales, hay quienes celebran la idea como una forma original de reivindicar la diversidad estética y romper tabúes, mientras que otros la critican por buscar la polémica o incluso ridiculizar un tema sensible. Lo cierto es que, como ha ocurrido en otras ocasiones, la artista consigue instalar la duda: ¿estamos ante una tendencia de futuro o ante un gesto efímero que quedará como una anécdota excéntrica?

En una publicación de Instagram, una usuaria comentó lo siguiente: "¿Y cuesta quitarse los pelos de las axilas?". A lo que Rosalía respondió: "Sí, pero aún cuesta más teñirlos, así que de nada por el servicio", dejando clara su postura. Aún así, más allá de lo anecdótico, estilistas y expertos en moda destacan la capacidad de Rosalía para generar tendencias una y otra vez. Ya lo hizo con sus uñas kilométricas o con su estilo entre flamenco, urbano y vanguardista, y ahora lo repite con un detalle tan inesperado como el vello decolorado.

Sea o no el inicio de una moda, Rosalía vuelve a demostrar que su figura trasciende la música: se ha convertido en un referente cultural capaz de dictar tendencias, generar debate y cuestionar las normas de belleza establecidas.