Bb Trickz sorprende a todo el mundo convirtiéndose en tradwife por un día

En las redes sociales nada es casualidad, y menos si hablamos de Bb Trickz. La artista sorprendió a sus seguidores con un inesperado TikTok en el que aparecía caracterizada como tradwife, ese arquetipo asociado a mujeres que reivindican la vida doméstica tradicional. En el vídeo se la ve preparando una tarta red velvet con motivo de la visita de su madre a su casa, una imagen completamente opuesta a la que suele mostrar en sus publicaciones.

Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos usuarios lo interpretaron como un simple ragebait, es decir, un contenido pensado para generar polémica y conversación en redes sociales. La lógica es clara: si hace algo tan opuesto a lo que se espera de ella, se hablará de ello, aunque sea para criticarlo. Otros, en cambio, creen que podría tratarse de una estrategia de marketing para un nuevo lanzamiento musical, una maniobra que Bb Trickz ha utilizado antes para mantener la expectación entre su público.

Los comentarios en la publicación reflejan el desconcierto. "Tiene mucha ropa puesta, esa no es Bb Trickz", ironizaba un seguidor en referencia a los estilismos habituales de la artista, mucho más atrevidos. "¿Eres tú, Roro?", bromeaba otro, mientras que algunos confesaban con humor su inquietud: "¿Me tengo que preocupar?".

La artista, que ha construido su imagen pública sobre la base de la irreverencia, parece saber bien cómo mover las piezas para mantenerse en el centro de la conversación. Ya sea un guiño a su madre, una provocación calculada o un adelanto de un proyecto mayor, lo cierto es que ha vuelto a poner su nombre en boca de todos. Una vez más, Bb Trickz demuestra que sabe cómo jugar con la expectativa y la sorpresa en el terreno que mejor domina: las redes sociales.