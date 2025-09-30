Bad Bunny tras el anuncio de su actuación en la Super Bowl LX: "Estoy emocionado por mis amigos, mi familia, por Puerto Rico y por toda la gente latina alrededor del mundo"

Bad Bunny concedió su primera entrevista después del histórico anuncio de que será el artista principal del espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl LX, presentado por Apple Music. Lo hizo en el programa especial Halftime Headliner junto a Zane Lowe y Ebro Darden, donde compartió su entusiasmo por este reto y lo que significa para él representar a Puerto Rico y a la comunidad latina en el escenario más visto del mundo.

El artista confesó que llevaba tiempo guardando el secreto y que revelarlo fue una experiencia liberadora: "Estuve guardando el secreto durante mucho tiempo y se sintió muy bien. Cuando lo conté por primera vez y vi la reacción de un amigo, me emocioné aún más. Esto no es solo por mí, es por mi gente, por mi familia, por Puerto Rico y por todos los latinos en el mundo. La playa donde grabamos es la de mi pueblo, así que es algo muy especial para nosotros."

Sobre la magnitud de este acontecimiento, explicó que cada paso en su carrera tiene un propósito: "A donde sea que voy, represento a mi país y a mi cultura. Todavía estoy definiendo qué voy a hacer en el show, pero va a estar bueno."

Bad Bunny recordó también cómo, años atrás, soñaba con formar parte del espectáculo mientras veía la Super Bowl: "Recuerdo ese día, lo hablamos… pensé que tal vez algún día yo podría estar ahí. Y llegó el momento."

El cantante confesó que no recibió demasiados mensajes tras el anuncio, bromeando con que mantiene su número "bajo el agua". También habló sobre el hermetismo que rodeó la noticia: "No quiero actuar como el tipo más cool, pero nos gusta sorprender. Siempre guardamos cosas en secreto para dar lo mejor. Y la NFL, Apple Music y Roc Nation también querían mantenerlo así."

Uno de los momentos más especiales fue la llamada de JAY-Z, que le confirmó oficialmente como headliner: "Fue una locura porque estaba entrenando. Después de la llamada hice como cien pull-ups. No necesitaba más pre-workout. Fue algo muy especial."

El artista aseguró que su motivación es disfrutar del momento y compartirlo con todos los que lo han apoyado: "Esto es para toda la gente que ha creído en mí. Creo que es el resultado de hacer las cosas con el corazón. Siempre doy lo mejor de mí, trabajo con pasión… y sigo trabajando. Soy un rookie, sigo con hambre de conquistar y de mostrar lo que puedo hacer. Es loco porque muchos ya saben de lo que soy capaz, pero aún quiero sorprender. Eso es lo que me gusta."

Su meta para el show está clara: "Voy a disfrutarlo. Voy a vivir el momento y a mostrar lo que tenemos: nuestra música, nuestra cultura. Solo quiero subirme al escenario para divertirme."