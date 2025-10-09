Louis Tomlinson se abre en canal y habla sobre Liam Payne a un año de su muerte: "Nunca había perdido a un amigo"

En una entrevista para Rolling Stone UK, Louis Tomlinson ha hablado abiertamente sobre el impacto que tuvo la muerte de Liam Payne en su vida y su carrera. La pérdida, ocurrida en octubre de 2024 tras una caída en Buenos Aires, supuso para Tomlinson una experiencia "imposible de superar", pese a haber enfrentado antes otras tragedias personales.

Tomlinson explicó que, aunque estaba familiarizado con el duelo tras perder a su madre y a su hermana en años anteriores, el fallecimiento de Payne fue diferente porque perdía a un amigo, no solo a un familiar. "Nunca antes había perdido a un amigo", aseguró.

El exintegrante de One Direction recordó a Payne como "la persona más segura" dentro del grupo, alguien que desde los primeros días en The X Factor inspiró respeto entre sus compañeros y marcó el ritmo a nivel profesional y personal.

Según Tomlinson, muchos de los integrantes del grupo veían en Payne un referente incluso cuando ninguno lo admitía abiertamente. Su muerte reforzó aún más el vacío tanto dentro de la banda como en la relación, que se había mantenido más cercana tras el fin oficial del grupo.

El cantante también manifestó su frustración ante la imposibilidad de despedirse de Payne como habría deseado y señaló que aunque el tiempo "suaviza" el dolor, no lo elimina. Para él, la ausencia del excompañero no solo afecta lo emocional, sino también cualquier posibilidad futura de reunión.

Tomlinson concluyó reflexionando sobre cómo el legado de Payne seguirá presente y valorado. Su testimonio llega en un momento clave mediático, cuando se espera el lanzamiento de una docuserie que abordará la historia de One Direction y homenajeará su trayectoria colectiva.