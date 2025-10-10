Fati Vázquez cuenta todos los detalles de sus encuentros con Lamine Yamal y reta a Nicki Nicole a pelear en La Velada

La creadora de contenido Fati Vázquez ha ofrecido nuevos detalles sobre su breve relación con el futbolista Lamine Yamal, a raíz de un viaje a Italia que en verano dio mucho de qué hablar. En una entrevista reciente, la influencer explicó cómo fue aquel encuentro, marcado por un primer momento tan curioso como inesperado.

"El chófer me llevó hasta la villa y me encuentro con el representante de Lamine. Me dijo que estaba durmiendo y que le despertase". Según ha contado, apenas hubo tiempo para la improvisación, ya que la pareja tenía programada una excursión en barco como primera actividad.

Durante la conversación, Fati también reconoció que el plan que Lamine había organizado con ella fue exactamente el mismo que había hecho unos días antes con otra chica: "El plan fue el mismo. Montamos en barco, y hubo masaje y paseo". Tras su estancia en Italia, la influencer viajó a Barcelona para conocer al círculo más cercano del jugador, aunque la relación no terminó de avanzar.

Al descubrir que el futbolista había compartido esos mismos planes con otra joven, Fati optó por no acudir al cumpleaños de Lamine, donde, en teoría, empezó su relación con la cantante argentina Nicki Nicole, con la que a día de hoy continúa.

Sobre la artista, Vázquez optó por no cortarse ni un pelo: "En redes la llaman Nicki Trepol porque dicen que es una trepa". Aún así, aseguró que no la conoce en persona y que prefiere no hablar de más. Aunque dejó caer que se pelearía con ella en La Velada del Año 6.

Por el momento, Lamine Yamal no se ha pronunciado sobre las declaraciones (ni se espera que lo haga, claro), mientras las redes sociales siguen acumulando comentarios divididos entre quienes critican la exposición pública de su nombre y quienes defienden el derecho de Vázquez a expresarse libremente.