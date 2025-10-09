Xokas vuelve a convertirse en meme gracias al "microprocesador X264" y todos los streamers le parodian

En los últimos días, un fragmento de directo de Xokas ha inundado las redes sociales. En él, el popular streamer detalla con entusiasmo su configuración técnica para transmitir en Twitch: "Cualquier persona que esté viendo este directo lo va a ver en la máxima calidad posible que se puede ver en Twitch. Estoy codificando con microprocesador X264, slower, 8.000 de bitrate constante, doble intervalo... no se puede más".

La peculiar forma en la que Xokas expone cada parámetro ha provocado las risas de la comunidad, y no han tardado en surgir parodias de creadores como IlloJuan, Orslok, Polispol o Auron. Los clips replicando su estilo, mezclados con memes, se han multiplicado, evidenciando cómo un tema técnico puede convertirse en viral si se trata de Xokas.

TheGrefg también ha comentado la situación, asegurando que entiende perfectamente lo que Xokas describe, dado que él emplea una configuración similar. Sin embargo, el creador aclara que la diferencia entre una configuración y otra es mínima, lo que añade un toque irónico al asunto y aumenta la comicidad para quienes han seguido la discusión en X y TikTok.

Los memes muestran desde representaciones exageradas del "manual técnico" de Xokas hasta interpretaciones teatrales como la del propio Polispol, convirtiendo el clip en un referente humorístico dentro de la comunidad.

En definitiva, Xokas no solo ha logrado que su transmisión técnica se convierta en tema de conversación, sino que también ha demostrado que incluso la codificación puede tener su momento de fama en internet cuando se mezcla con humor (aunque en este caso creamos que no ha sido pretendido).