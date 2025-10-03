Kylie Jenner y Rosalía se unen de nuevo y disipan los rumores de mal rollo

Durante los últimos meses, las redes sociales habían alimentado el rumor de que la amistad entre Kylie Jenner y Rosalía estaba atravesando un bache. Sin embargo, las protagonistas han despejado las dudas tras mostrarse juntas en varios momentos clave en París, en el marco de la Semana de la Moda.

El primer gesto llegó a través de Instagram, donde Jenner publicó un vídeo en el que aparece junto a Rosalía, confirmando que la relación sigue intacta. Poco después, ambas fueron vistas compartiendo asiento en el desfile de Schiaparelli, una de las citas más destacadas de la temporada. La firma francesa presentó su nueva colección en un evento que congregó a numerosas celebridades, entre ellas Ester Expósito o Jennifer Lopez.

Rosalía, que desde hace años mantiene una estrecha amistad con Jenner, acudió al desfile luciendo un diseño en blanco de la casa, consolidando su posición como referente internacional de estilo. La artista catalana fue una de las protagonistas de la jornada, al igual que Kylie, que atrajo la atención de los fotógrafos con un estilismo de inspiración clásica.

La presencia conjunta de ambas ha servido para zanjar las especulaciones. Hasta ahora, sus seguidores habían interpretado la ausencia de apariciones públicas compartidas como señal de un posible enfriamiento. El nuevo gesto público contradice esas teorías y refuerza la idea de que la relación se mantiene sólida.

El desfile de Schiaparelli no solo ha supuesto la confirmación de esta amistad, sino también un escaparate global para Rosalía, que continúa afianzando su posición en la industria de la moda, combinando su carrera musical con colaboraciones cada vez más frecuentes en el ámbito del lujo.