Lola Young cancela todos sus conciertos para recuperarse tras desmayarse en pleno concierto

El inquietante episodio ocurrió durante el festival All Things Go, en Forest Hills Stadium, cuando Lola Youngcolapsó mientras interpretaba una de sus canciones, generando alarma entre el público y el equipo técnico. Fue inmediatamente asistida y retirada del escenario por los servicios médicos. Poco después, mediante sus redes sociales, la artista confirmó que estaba bien, aunque lamentó tener que cancelar sus siguientes conciertos.

Horas más tarde, conocimos la decisión drástica: cancelar todos sus compromisos futuros "por un tiempo". En un comunicado que compartió en Instagram, Lola pidió disculpas a quienes compraron entradas, asegurando que recibirán un reembolso completo, y expresó su deseo de volver más fuerte cuando haya podido trabajar en sí misma.

La noticia ha causado desazón entre sus fans, especialmente porque la cancelación afecta a presentaciones ya anunciadas en Europa, Estados Unidos y otros festivales internacionales. Entre ellas, su participación en el Festival Estéreo Picnic 2026 fue retirada, afectando parte de la programación internacional.

Lola Young, de 24 años, ha sido abierta sobre sus desafíos de salud mental, mencionando en ocasiones que vive con trastorno esquizoafectivo, lo que puede conllevar cambios impredecibles en su bienestar emocional y físico. El colapso en Nueva York se suma a otros episodios previos que ya habían hecho que cancelara fechas, por ejemplo en conciertos previos por lo que su equipo describía como precauciones para proteger su salud.

En su mensaje, Lola imploró comprensión y pidió una segunda oportunidad: "Me duele decirlo, pero tengo que ausentarme por un tiempo… Espero que me deis otra oportunidad cuando vuelva más fuerte".

Lo cierto es que este paréntesis deja en pausa una de las carreras emergentes más prometedoras. Mientras tanto, sus seguidores permanecerán atentos a cualquier avance sobre su recuperación y su regreso.