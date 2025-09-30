Una tortuga ataca brutalmente a un buceador

Lo que prometía ser una tranquila inmersión en busca de langostas terminó en una experiencia sorprendente para dos buceadores en Florida, EE. UU.

Hayden Smith y un amigo se sumergieron poco después de la medianoche, en pleno inicio de la temporada de captura de langostas. Armados con linternas y una GoPro acoplada a la máscara de Hayden, comenzaron a explorar el fondo marino.

En mitad del recorrido, se toparon con una tortuga que parecía nadar calmada en la oscuridad. Fascinados por el hallazgo, decidieron acercarse para observarla más de cerca y grabar imágenes del encuentro. Sin embargo, lo que parecía un momento idílico dio un giro radical en cuestión de segundos.

"De repente, la tortuga se giró y me embistió. Me golpeó de lleno en el pecho y rebotó contra mí", relató Hayden aún incrédulo. "Me aparté rápidamente pensando que volvería a atacarme, pero en lugar de eso comenzó a dar vueltas a nuestro alrededor en el agua".

El comportamiento del animal los puso en alerta. Hayden apagó su linterna y se replegó junto a su compañero, temiendo una segunda embestida. Por fortuna, tras unos instantes de tensión, la tortuga perdió el interés y continuó nadando hacia la oscuridad, dejándolos desconcertados pero ilesos.

El buceador confesó que, aunque en un primer momento sintió miedo, la experiencia resultó inolvidable. "Nunca había visto una tortuga reaccionar así. Fue impresionante sentir de cerca su fuerza y, al mismo tiempo, darnos cuenta de lo impredecible que puede ser la vida marina", añadió.

El incidente sirve como recordatorio de que, incluso en encuentros aparentemente pacíficos, los animales salvajes pueden reaccionar de manera inesperada.