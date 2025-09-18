La divertida reacción de un perro al ver a su veterinaria en la calle se vuelve viral

El perro es el mejor amigo del hombre. Eso es así. Por eso, quienes tienen un animal en casa, le conceden todo el amor y atención del mundo. Aunque, como mascotas, no sean conscientes de ello. Y sí, eso implica visitar el veterinario de vez en cuando.

Hay perros a los que les gusta ir a la clínica y llevarse unos cuantos premios en el proceso. Sin embargo, es innegable que a la gran mayoría les da pavor cuando toca visitar estos centros. No saben qué les están haciendo, es natural.

Así, una joven veterinaria ha tenido un encuentro de lo más divertido con uno de sus pacientes. La Dra. Lala MV, junto a Cabronazi, ha compartido este momento en redes sociales y la reacción del perro se ha hecho viral.

Ya en la distancia, el animal camina disimuladamente en la dirección contraria. Parece que en su cabeza resonara una y otra vez un "que no me vea, que no me vea". Ahora bien, cuando Lala está cerca, el perro tiene claro cuál es su única opción: Salir, literalmente, por patas.

Arranca a correr y deja atrás tanto a la veterinaria como a su dueño. Porque una cosa es tener una cita en una clínica por obligación y otra muy diferente es que, en un agradable paseo, te molesten con temas médicos.

El vídeo acumula más de tres millones de visualizaciones en Instagram y los comentarios son igualmente de divertidos. "Como cuando te encuentras con tu nutricionista en el Burger King", "Otra vez me engañaste, esto no es el parque" o "Parece que ha visto a su ex" son algunas de las muchas reacciones de los seguidores.

No sabemos dónde acabó el perro; lo que es seguro es que, al menos momentáneamente, se libró de la visita al veterinario.