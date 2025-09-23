10 fascinantes datos sobre los leones que desconocías

Majestuosos, poderosos y sociales: así son los leones, considerados desde hace siglos los “reyes de las bestias”. El fotógrafo de vida salvaje Roger de la Harpe, junto a su esposa Pal, lleva años documentando a estos felinos en distintas regiones de África. Desde su hogar en Hermanus, Sudáfrica, la pareja ha compartido con Caters News una serie de datos fascinantes que revelan secretos sobre el comportamiento, la biología y los retos de conservación de los leones.

Roger de la Harpe lo resume así: "Los leones son sin duda uno de los animales más emblemáticos de la Tierra. Majestuosos y poderosos, se encuentran entre las criaturas más fascinantes que jamás hayamos fotografiado".

Estas son las 10 curiosidades más sorprendentes que descubrieron:

1. El segundo felino más grande del mundo

Después del tigre, el león es el felino de mayor tamaño. Los machos pueden llegar a pesar hasta 225 kilos, mientras que las hembras alcanzan los 150 kilos.

2. Los únicos felinos sociales

A diferencia de otros grandes felinos solitarios, los leones viven en manadas que suelen tener entre 10 y 15 individuos, aunque en algunos casos se han registrado grupos de hasta 30.

3. Un rugido que impone respeto

El rugido del león puede escucharse hasta a 5 kilómetros de distancia. Esta poderosa llamada sirve tanto para advertir a rivales como para reunir a los miembros de la manada.

4. Cachorros con motas

Al nacer, los leoncillos presentan manchas o rosetas en su pelaje, similares a las de un leopardo. Con el tiempo suelen desaparecer, aunque en algunos adultos aún son visibles.

5. La melena como símbolo de poder

Los machos con melenas más oscuras y densas suelen ser más sanos, fuertes y dominantes, lo que los convierte en líderes dentro de la manada.

6. Maestros del descanso

Los leones son expertos en conservar energía: pueden llegar a dormir hasta 15 horas al día para recuperarse y prepararse para la caza.

7. Armas incorporadas

Cuentan con garras retráctiles de 3,8 centímetros y una lengua áspera que les ayuda a desgarrar la carne. A pesar de estas armas naturales, su tasa de éxito en la caza es de apenas un 30%.

8. Un ritual de saludo muy familiar

Cuando se encuentran, los leones refuerzan sus vínculos sociales con caricias y frotamientos de cabeza, un gesto que fortalece la cohesión de la manada.

9. Una población en peligro

Hace apenas medio siglo había unos 450.000 leones en África. Hoy la cifra se ha reducido drásticamente a 23.000 ejemplares, debido a la pérdida de hábitat, la caza furtiva y los conflictos con los humanos.

10. El misterio de la cola

El mechón de pelo que remata la cola de los leones oculta una pequeña espina de unos 5 milímetros. Son los únicos felinos que la poseen, aunque su función todavía es un enigma para los científicos.