Un oso polar intenta comerse un drone

Un curioso encuentro entre un oso polar y un dron quedó registrado en la isla Kolyuchin, donde el animal intentó atrapar con sus fauces la cámara que sobrevolaba la zona.

El vídeo, grabado por el fotógrafo de vida salvaje Vadim Makhorov, muestra a dos osos explorando los restos de una antigua estación meteorológica abandonada. Este complejo, que operó hasta 1992, aún se mantiene en pie y hoy se ha convertido en un inesperado refugio para los osos polares.

"Estos animales han encontrado en las estructuras cerradas un lugar cómodo y seguro", explica Makhorov. "Allí no sufren el viento ni la lluvia, y cuando sale el sol incluso pueden tumbarse a descansar en el patio".

La isla Kolyuchin, situada en el Ártico ruso, es considerada por muchos exploradores como uno de los rincones más sorprendentes y misteriosos de Eurasia.