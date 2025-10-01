La teoría de los fans de Taylor Swift que enlaza The Life Of A Showgirl con Reputation

El juego de Taylor Swift con los rumores, los easter eggs y las pistas continúa más fuerte que nunca. Esa dinámica es una de las grandes claves de su éxito y de que cuente con el fandom más entregado de la música actual. Las últimas teorías señalan que podría llegar una reedición de su nuevo disco The Life Of A Showgirl que incluiría como material extra las canciones From The Vault de Reputation.

Para entenderlo hay que remontarse a cuando Taylor Swift decidió regrabar sus discos porque no era dueña de sus masters. Para diferenciar esas nuevas versiones de los originales, la artista añadió a cada lanzamiento temas descartados en su momento, conocidos como From The Vault. Todo cambió recientemente cuando anunció que, por fin, había recuperado la propiedad de toda su música, lo que hizo innecesario regrabar los dos discos que le faltaban: Debut y Reputation.

En un comunicado, Swift explicó con franqueza por qué esa regrabación en concreto no se había producido: "Para ser totalmente transparente: ni siquiera he regrabado una cuarta parte. El álbum Reputation era tan específico de esa época de mi vida, que siempre me detenía al intentar rehacerlo. Toda esa rebeldía, ese anhelo de ser comprendido mientras me sentía incomprendida a propósito, esa esperanza desesperada, ese gruñido y travesuras nacidas de la vergüenza. Siendo sincera, es el único álbum de esos primeros seis que pensé que no se podía mejorar rehaciéndolo. Ni la música, ni las fotos, ni los vídeos. Así que seguí posponiéndolo".

Es, sin duda, el disco más visceral de su carrera, creado en su momento de reputación más bajo tras la polémica con Kanye West, y entrelazado con las primeras canciones de su relación con Joe Alwyn. Ahora, a punto de casarse con Travis Kelce y en la cima de la industria musical, no tendría sentido volver a grabar aquellas canciones: ya no lo necesita y, además, entrarían en conflicto con su presente y las narrativas que construye actualmente.

Lo que sí llegará pronto será The Life Of A Showgirl, que verá la luz el 3 de octubre y que constará únicamente de 12 canciones. La propia Taylor lo dejó claro en el pódcast New Heights: "Cada una de las canciones está en este álbum por cientos de razones. Es exactamente lo que debe ser. Quería hacer un disco que estuviera tan enfocado… no hay canciones adicionales".

De esta manera quiso cortar de raíz las expectativas de sorpresas como las que hubo con The Tortured Poets Department. Sin embargo, los swifties no se resignan: están convencidos de que hay demasiadas pistas que conectan The Life Of A Showgirl con Reputation y que las canciones From The Vault podrían aparecer en una edición especial.

Estos son algunos de los easter eggs que los fans han identificado:

En la instalación pop up de Nueva York, los fans encontraron una carta manuscrita, perlas, flores y referencias visuales que recuerdan a los anuncios de la recuperación de sus masters.

La imagen de perfil de Taylor en Apple Music ha aparecido con unas grietas moradas.

Candado con la combinación 1212: En varias fotos se aprecia un candado fijado en 1212. La recurrencia del número 12 (su duodécimo disco) se interpreta como un código o pista para una edición especial.

Letras mayúsculas/inscripciones ocultas en contenidos digitales de Apple: En versos y materiales promocionales aparecen letras destacadas que, al juntarse, formarían frases relacionadas con la narrativa de Reputation.

Looks y accesorios con guiños estéticos a Reputation: relojes marcando el 12, accesorios oscuros y detalles gótico-punk han sido leídos como un homenaje al estilo de aquella era.

Tendremos que esperar a ver si todas estas teorias son ciertas pero tratandose de Taylor cualquier cosa es posible.