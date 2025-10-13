Jordi Wild causa un gran revuelo por un clip antiguo en el que confiesa consumir cocaína ocasionalmente

El creador de contenido Jordi Wild se ha convertido en el centro de una polémica en redes sociales tras la reaparición de un clip de su podcast The Wild Project en el que habla sobre su relación con las drogas. En el fragmento, que data de hace varios meses y que ha vuelto a circular recientemente, el streamer mantiene una conversación con el también creador IlloJuan sobre el consumo de distintas sustancias.

"He probado bastantes cosas. Lo que no me gustan son los psicodélicos, odio eso. He probado cocaína, por supuesto. Ya empieza a ser más normal que sea "por supuesto" a que no, hay mucha gente. De vez en cuando la uso, tampoco mucho, pero es un extra y si estoy con gente de confianza puedo usarla", declaró Jordi Wild durante la charla. Añadió además que, pese a esas experiencias, lleva una vida "bastante sana" y que atribuye su buen estado físico a sus hábitos diarios.

El vídeo ha generado una amplia reacción entre los usuarios de plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, donde el debate se ha centrado en el impacto de las declaraciones de una figura con millones de seguidores. "Sinceramente, me ha decepcionado bastante Jordi Wild, a pesar de su sinceridad. Creo que uno podría ser un poquito más inteligente y demostrar que haber consumido drogas como la cocaína no es para bromear", escribió un usuario, reflejando el sentir de una parte del público.

Aunque Jordi Wild no se ha pronunciado tras la viralización del clip, el episodio ha reabierto la eterna discusión sobre la responsabilidad de los creadores de contenido a la hora de hablar públicamente de temas sensibles, especialmente cuando sus declaraciones alcanzan a audiencias jóvenes.