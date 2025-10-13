Sorpresa en la Kings League: Marcelo y Plex presidirán un equipo en España

La Kings League continúa ampliando su red de personalidades con la incorporación del exjugador del Real Madrid, Marcelo Vieira, y del youtuber español Plex como copresidentes de un nuevo equipo en la liga española. El anuncio, realizado este fin de semana a través de los canales oficiales del torneo, ha sido calificado como uno de los grandes movimientos de la competición de cara a su próxima temporada.

Marcelo suma así una nueva faceta a su trayectoria deportiva tras más de una década en la élite del fútbol europeo. Por su parte, Plex, uno de los creadores más seguidos en el ámbito de la creación de contenido en español, aportará su experiencia en el entorno digital, un elemento clave en el modelo de negocio y comunicación de la Kings League.

Según la información publicada por diversos medios deportivos, el nuevo club se integrará en la estructura de la liga en la Kings Cup Spain, un nuevo formato de competición que arrancará el próximo día 19 de octubre. Todavía no se han revelado ni el nombre oficial ni los colores del equipo.

Con esta incorporación, la Kings League refuerza su apuesta por combinar perfiles provenientes del deporte profesional con referentes del entretenimiento en línea, una fórmula que ha caracterizado su crecimiento desde su creación en 2022 bajo la dirección de Gerard Piqué. La llegada de Marcelo y Plex amplía la proyección internacional del formato, que ya cuenta con ediciones en América y Europa y sigue consolidándose como uno de los fenómenos mediáticos más relevantes del deporte alternativo.