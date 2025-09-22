La Kings League vuelve el 11 de octubre en medio de la incertidumbre: estas son todas las novedades

Tras una larga espera, por fin la Kings League ha confirmado su regreso. La competición de Gerard Piqué anunció que retomará la actividad en octubre y que el inicio oficial estará marcado por un programa especial denominado KickOff Day, que se celebrará el 11 de octubre. En él se presentarán todas las novedades de la temporada y se espera que se convierta en un auténtico evento mediático para la comunidad de seguidores.

Aunque la vuelta al formato ya se intuía por los anuncios de distintos presidentes de equipo, la creación de este KickOff Day ha sorprendido por su formato y por la promesa de revelar cambios importantes. Entre las novedades confirmadas se encuentran la creación de nuevas competiciones y la aparición de nuevos equipos. No obstante, algunos detalles aún mantienen en vilo a los seguidores, como el sustituto del equipo de Juan Guarnizo en España tras la marcha de los Aniquiladores a Américas. Varias ligas también han perdido clubes, por lo que se espera que se presenten nuevos equipos durante el evento.

Otra de las incógnitas que más ha generado expectativas es la de la estrella enmascarada. Siguiendo la línea del año pasado, el anuncio ha contado con un protagonista oculto tras una máscara, aunque esta vez no se ha desvelado su identidad. Todo apunta a que podría tratarse de un integrante de los Corona de Oro, dado que en el vídeo se hace referencia a un nuevo rey y las votaciones concluyen el 1 de octubre.

La nueva temporada llega además en un momento complicado para la Kings League. La liga ha sido objeto de críticas por parte de figuras como Grefg, Juansguarnizo y otros presidentes de equipos, que han cuestionado desde los horarios de los partidos —en un principio se rumoreaba que se iba a jugar los lunes— hasta la transparencia en los fichajes y pagos, tal y como ha señalado Spursito recientemente.

Por ejemplo, la relación entre TheGrefg e Ibai está en un momento de máxima tensión después de que el murciano hasta dejado caer que la liga favorece a Ibai. A ello se suma la presión de la competencia externa, con la Ballers League, una iniciativa similar a la Kings League y plagada de estrellas como Speed, Figo o Terry, aumentando la tensión en la escena del fútbol 7 entre creadores de contenido.

A pesar de los desafíos, los organizadores prometen que el regreso será espectacular y que los seguidores podrán disfrutar de partidos con horarios más estudiados, contenidos exclusivos y nuevas sorpresas que podrían redefinir la experiencia de la Kings League. El 11 de octubre marcará el inicio de una temporada que se prevé decisiva para consolidar la liga frente a la incertidumbre y las críticas acumuladas durante los últimos meses.