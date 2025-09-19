Ranking de TikTok: ¿Cuáles el Top 10 de cuentas más seguidas?

TikTok llegó al mundo de las redes sociales para revolucionarlo todo. Las piezas de vídeo breves, con la función scroll, los bailes virales y los retos mayoritariamente absurdos hicieron de esta plataforma una de las más utilizadas en el planeta, aun sin presencia en Estados Unidos. De hecho, hasta Instatgram tuvo que adaptarse a su dinámica creando la sección de reels.

Desde su nacimiento, han sido muchos los influencers que se han ganado un puesto de rigor en TikTok. Ahora bien, ¿sabrías decir cuáles son los que más seguidores tienen? ¡Veamos el Top 10!

Will Smith

El eterno príncipe de Bel-Air no perdió la oportunidad de hacer crecer más si cabe su fama y abrió una cuenta en TikTok. Un espacio en el que comparte momentos de su vida privada para conectar de lleno con su audiencia.

Con 79'5 millones de followers, la estrella de Hollywood se sitúa como la décima persona más popular en la plataforma.

Dwayne "The Rock" Johnson

De estrella de la lucha libre a estrella de cine, y de estrella de cine a estrella de TikTok. "The Rock" acumula la friolera cantidad de 80'3 millones de seguidores.

Desde su cuenta, muestra cómo es su vida en Hollywood y vaya si le ha ido bien. De hecho, no sigue a una sola cuenta: prefiere quedarse únicamente como creador de contenido.

Zach King

La magia de Zach King ha conquistado ya a 82 millones de personas. Un genio de los efectos especiales que juega con lo imposible para dejar alucinada a su audiencia.

Cada uno de sus vídeos acumula millones de visitas; pero él se mantiene firme en su filosofía: Un mago jamás revela sus trucos.

Kimberly Loaiza

La cantante mexicana ha sabido crear una enorme comunidad en Latinoamérica. Ahora mismo, lleva 83'7 millones de followers y no parece que la gente se canse de sus divertidos bailes.

Y es que el éxito de esta artista no solo está en redes, sino también sobre los escenarios. La música, la danza y, por qué no, los vídeos de maquillaje son ya sellos inconfundibles de Kimberly.

Addison Rae

Con tan solo 24 años, Addison Rae triunfa en el mundo de la música y ha tenido ya varios papeles en el cine, incluyendo Black Friday o Alguien como él.

Sin embargo, su verdadero éxito reside en TikTok, donde los 88'3 millones de seguidores aplauden sus bailes y su divertida rutina.

TikTok

La cuenta oficial de la red social ocupa el Top 5 con 91 millones de followers. En ella, la plataforma comparte contenido de todo tipo de influencers y se ha convertido en el altavoz informativo más popular entre los jóvenes.

¿Casualidad que esté en la cima de su propia plataforma? No lo sabemos, pero grandes estrellas colaboran con la cuenta a diario.

Bella Poarch

Bella Poarch saltó a la fama gracias a TikTok, haciéndose muy popular por sus sincronizaciones labiales y gestos faciales de lo más expresivos.

Con 93'3 millones de personas siguiendo su perfil, Bella optó por perseguir sus sueños y comenzó su propia andadura en la industria musical.

Mr. Beast

Mr. Beast es el genio de YouTube por excelencia. No necesita presentación alguna y, como no podría ser de otra manera, está en el Top 3 de TikTok.

Es el primero de la lista en superar los 100M y lo hace sobradamente, acumulando ya nada menos que 119'4 millones de followers.

Charli D’Amelio

Charli D’Amelio es otra de las figuras de TikTok que alcanzó la fama gracias a la red social, sin tener apenas trascendencia antes de que la plataforma abriera sus puertas (virtuales).

Ahora, a base de coreografías, la influencer tiene 156'4 millones de seguidores, llevándose la medalla de plata del ranking.

Khaby Lame

Llegamos al número 1 con Khaby Lame, el senegalés-italiano que conquistó al mundo sin tan siquiera abrir la boca. Con mostrar sus manos fue más que suficiente como para cambiar su vida.

Su contenido se basa en replicar los vídeos de otros, generalmente de trucos que no valen para nada, y dar una solución más obvia y sencilla a base de gestos. Un éxito rotundo debido a la originalidad y la simpleza que lo ha llevado a sumar hasta 161'4 millones de followers en TikTok.

El ranking termina, pero las horas de entretenimiento que regalan estas estrellas de TikTok parecen inagotables. Así que, si no formas parte de la legión de seguidores de dichos influencers, nunca es tarde para apuntarse a la moda.