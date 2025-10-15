Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh de forma oficial: ¿Y Pablo Benegas?

Era el regreso que muchos fans soñaban desde hace años: Amaia Montero vuelve a ser la voz de La Oreja de Van Gogh. La banda donostiarra ha anunciado oficialmente su reencuentro con la cantante, justo un año después de la amarga y criticada salida de Leire Martínez tras diecisiete años como vocalista del grupo.

El anuncio ha llegado acompañado de un vídeo en el que se puede ver a Amaia ensayando junto a Álvaro, Haritz y Xabi Tu primera bocanada, uno de los temas de su mítico debut Dile al sol (1998). Un gesto cargado de simbolismo para quienes crecieron escuchando aquellos primeros discos que convirtieron al grupo en uno de los más exitosos del pop español.

"Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos", dice el comunicado que la banda ha compartido en redes, donde también reconocen la emoción de este reencuentro: "Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?".

El texto confirma que La Oreja de Van Gogh ha pasado el último año en San Sebastián, su "escondite en el mundo", escribiendo nuevas canciones y recordando las antiguas. La banda promete que pronto habrá más noticias y que el "horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable".

Sin embargo, el regreso de Amaia llega acompañado de otra noticia importante: la salida temporal del guitarrista Pablo Benegas, uno de los fundadores del grupo. Según explica el comunicado, tras treinta años de carrera, el músico ha decidido tomarse un descanso "para disfrutar de más tiempo con los suyos y explorar nuevos retos profesionales".

"De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino”, concluye el mensaje firmado por Álvaro, Haritz, Xabi y Amaia.

Con este anuncio, La Oreja de Van Gogh cierra un círculo y abre otro: el regreso de Amaia Montero marca el inicio de una nueva era para una banda y sólo falta ver como la acogen los fans.