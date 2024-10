La Oreja de Van Gogh anuncia que Leire Martínez deja de ser su cantante: ¿Volverá Amaia al grupo?

La Oreja de Van Gogh ha anunciado que su vocalista Leire Martínez deja de formar parte del grupo y que a partir de ahora sus trayectorias profesionales seguirán caminos separados, tras 17 años "maravillosos", después de no conseguir acercar las "diferentes maneras de vivir el grupo".

"Después de 17 maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados", ha comunicado el grupo musical en su perfil de Instagram.

La banda reconoce que ha sido una decisión "dura y difícil", que llega después de mucho tiempo de reflexión y "profundas" conversaciones. "No hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo", explican.

Sin embargo, afirman que termina una etapa "fascinante" que llevarán en el corazón. "Nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada", señala el grupo.

¿Volverá Amaia Montero a la banda?

No es la primera vez que el grupo se queda sin vocalista, ya que en 2007, la que había sido la voz principal desde la creación del grupo, en 1996, hasta entonces, Amaia Montero, decía también adiós a la banda para emprender así su carrera en solitario.

Este sorprendente anuncio de la marcha de Leire del grupo ha dejado en shock a todos los fans del grupo y ahora todo el mundo está preguntándose cuáles han sido los motivos de su marcha, que sucederá ahora con La Oreja de Van Gogh y, sobretodo, si Amaia Montero regresara al grupo.

El sorprendente anuncio del grupo tiene lugar solo unos meses después de la inesperada y mediática reaparición de Amaia Montero en uno de los cuatro conciertos de Karol G, tras un largo período de recuperación personal. Posteriormente una muy recuperada Amaia sentenciba su posible regreso a La Oreja de Van Gogh con un claro "No, No voy a volver, de momento no".

Justo en ese momento Pablo Benegas, guitarrista de la banda, tuvo que desmentir el rumor de una periodista que apuntaba que el regreso de Amaia Montero a la musica sería junto al grupo. Todo esto no hizo más que hacer crecer el ruido en redes sociales mientras que La Oreja de Van Gogh se encontraban de gira veraniega por distintos festivales.

Finalmente cerca de este tema, la propia Leire Martínez reconoció en un programa de televisión el pasado mes de septiembre que no le gustaba que se le "ninguneara" de esa manera después de tantos años y discos junto a la banda.

"No me afecta que se diga que Amaia vuelve al grupo, lo que no me gusta es que se me ningunee; no me gusta escuchar y ver determinados comentarios. Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo", protestó, antes de añadir: "Me resulta feo ver que parece que no importa nada. No me merezco eso, aunque me afecta en la medida en que yo quiero".