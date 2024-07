Amaia Montero aclara si volverá con La Oreja de Van Gogh tras reaparecer en el concierto de Karol G

El espectacular regreso de Amaia Montero está dando mucho que hablar. Después de meses alejada del foco mediático en los que la cantantata ha preferido centrarse en su cuidado peresonal y su recuperación, la ex integrante de La Oreja de Van Gogh reapareció por sorpresa para todos en el segundo concierto que Karol G ha dado en el estadio Santiago Bernabéu.

Por sorpresa para los más de 60.000 espectadores que disfrutaban del concierto de la bichota, Amaia salió al escenario para interpretar el mítico tema Rosas.

Tras la actuación la cantante ha declarado a GTres en el aeropuerto de Barajas que "fue un momento muy emocionante y bueno, la verdad eso es lo que tengo que decir".

Además aseguro que estaba "muy contenta, hoy he amanecido feliz y con una sensación muy bonita".

También sentenció un posible regreso a La Oreja de Van Gogh con un claro "No, No voy a volver, de momento no" y ha dicho que va a dedicar el verano a descansar.

Amaia también quiso agradecer a Karol G la oportunidad con este sentido post en Instagram.

"La vida tiene un montón de maneras de hacerte llegar su mensaje, sólo tienes que estar muy atento a ella y entonces es como montar en bicicleta. De repente te das cuenta de que es tan fácil como mirar hacia adelante sin mirar al suelo y entonces entiendes que la vida es el viaje y no el destino.

Ayer me propuse disfrutar de ese viaje y lo hice con la mejor compañera, rodeada de las personas que más quiero y del cariño de todos los que estabais allí .

Gracias por eso, gracias a la vida y gracias a la música", aseguro Amaia.

"GRACIAS SIEMPRE @karolg eres inmensa y un ángel que ha llegado para quedarse en mi vida.

Que Dios te bendiga", sentenció.