La salida del nuevo disco de Rosalía es inminente: la cantante asalta el centro de Madrid para mostrar la portada

Este miércoles 15 de octubre, Rosalía ha sorprendido a su público al mostrar una imagen de lo que podría ser la portada de su nuevo disco en la emblemática Plaza Callao de Madrid. La proyección, en blanco y negro, combinaba su rostro con una partitura musical, además de incluir un misterioso símbolo, que sin duda será relevante en el lore del disco, y el logo de Spotify, lque ha generado muchas especulaciones sobre el inminentelanzamiento de su álbum en la plataforma de streaming.

Este gesto se suma a una serie de movimientos recientes de la cantante en sus redes sociales. Hace unos días, Rosalía compartió una partitura titulada Berghain, haciendo referencia a la conocida discoteca de Berlín, lo que podría sugerir una inspiración en la música electrónica dentro de su nuevo proyecto. Además, cambió su foto de perfil en Instagram por una imagen que emite un destello de luz, reforzando la estética luminosa y casi mística que se percibe en la proyección que hemos podido ver en Callao.

A ello se añade el registro del nombre LUX en propiedad intelectual, información que ha circulado entre medios especializados y seguidores. Esta acción ha llevado a los fans a especular que el próximo álbum podría titularse LUX, algo que sin duda parece confirmarse después de que hace unas horas Rosalía compartiese el mensaje "LUX = LOVE" en sus redes sociales.

La cantante aún no ha confirmado oficialmente el lanzamiento ni proporcionado detalles adicionales sobre fechas o contenido, pero la secuencia de pistas —partituras e imágenes incluidas— indica un proyecto cuidadosamente planificado. La estrategia de anticipación ha generado un gran revuelo en redes sociales, donde los seguidores comentan y analizan cada movimiento de la artista, convirtiendo la Plaza Callao en un punto de referencia simbólico para este esperado proyecto.

Con esta acción, Rosalía continúa manteniendo un nivel de expectación elevado entre sus fieles, quienes están esperando su próximo disco como agua de mayo. Esperemos que el resultado esté a la altura de las expectativas. Tratándose de Rosalía, lo más probable es que así sea.