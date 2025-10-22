Aitana confiesa que le cuesta mucho escuchar Cuarto Azul: "Estaba pasando por una depresión cuando lo escribí"

Aitana ha sorprendido a sus seguidores con unas declaraciones en las que aborda, por primera vez con claridad, el estado emocional que atravesaba durante la composición de Cuarto Azul, su tercer álbum de estudio. En una entrevista concedida a Billboard, la cantante confesó que el proceso creativo coincidió con una etapa de depresión y que escribir el disco se convirtió en una forma de terapia personal.

"Me cuesta mucho escuchar Cuarto Azul porque fue un momento de terapia para mí", explicó la artista. "Yo estaba pasando por una depresión y ponerme a escribir en ese momento sobre lo peor de eso, y luego sobre que ves la luz al final del túnel... de eso va Cuarto Azul, sin haber acabado el proceso de curación".

El disco, publicado en 2024, supuso un cambio de registro en la trayectoria musical de Aitana. Con una producción más íntima y letras que profundizan en temas como la tristeza, la soledad y la búsqueda de estabilidad emocional, el proyecto fue recibido por la crítica como su obra más personal y madura.

A pesar de la dureza del proceso, la cantante asegura sentirse agradecida por la conexión que su música ha generado con el público. "La gente me para por la calle y me dice que ha llorado escuchando mi disco y empatizan mucho", comentó.

Sus palabras han provocado una oleada de apoyo en redes sociales, donde numerosos seguidores han destacado el valor de visibilizar los problemas de salud mental desde figuras públicas. Con esta confesión, Aitana se suma a una lista creciente de artistas que abordan abiertamente el impacto emocional de la creación artística y los desafíos personales que acompañan el éxito profesional.