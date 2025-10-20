La caída de los servidores de Amazon afecta a la venta de entradas de los conciertos de Aitana y La Oreja de Van Gogh

La mañana de este lunes 20 de octubre no ha empezado bien para Amazon. Una caída masiva de su infraestructura en la nube, Amazon Web Services (AWS), ha provocado errores e interrupciones en servicios digitales de todo el mundo. En España, el apagón ha afectado entre muchas cosas a plataformas de ticketing y ha obligado a paralizar o retrasar la venta de entradas de dos de los grandes tours de este 2026: los de Aitana y La Oreja de Van Gogh.

En el caso de La Oreja de Van Gogh, la banda donostiarra tenía previsto poner a la venta las entradas de su gira de reunión con Amaia Montero a las 12:00 h. Sin embargo, los fallos técnicos provocados por la caída de AWS obligaron a aplazar la apertura hasta las 16:00 h, cuando el sistema ya estará funcionando con normalidad. El retraso generó frustración entre miles de fans que esperaban desde primera hora acceder a la compra y también numerosos memes por lo sucedido.

Más delicada fue la situación de Aitana, cuya gira Cuarto Azul World Tour 2026 pasará por diez ciudades de España. Este lunes se abría una preventa exclusiva para clientes del Banco Santander, pero una "incidencia técnica a nivel global de los servidores de sus partners tecnológicos" obligó a detener temporalmente la venta.

Según la plataforma de preventa, los usuarios de la tarjeta Santander Aitana, que podían comprar desde las 10:00 h, sí lograron hacerlo con normalidad, ya que la caída de Amazon aún no se había producido. El problema llegó después, a las 12:00 h, cuando debía comenzar la preventa para el resto de clientes del banco. Desde la organización han confirmado que la venta general sigue prevista para el jueves 23 de octubre a las 12:00 h, salvo nuevos contratiempos técnicos.

Vivimos en un mundo digital, global y conectado que hace que cosas que antes haciamos desplazandonos a una tienda ahora las hacemos online y dependen del buen funcionamiento de servidores y de Internet.