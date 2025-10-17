La Oreja de Van Gogh anuncia las fechas de su esperada gira con Amaia Montero al frente

El esperado regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ya es una realidad, pero no ha llegado sin polémica. La salida de Leire Martínez del grupo, anunciada recientemente, generó un intenso debate entre fans y medios, mientras que el emotivo comunicado de la banda, acompañado de un vídeo que recordó los momentos más icónicos con ambas voces, dejó claro que la etapa con Amaia abre un capítulo muy esperado en la historia del grupo.

Ahora, con la vuelta de Amaia Montero, La Oreja de Van Gogh anuncia su nueva gira de conciertos, bajo el lema 'Tantas cosas que contar', que coincide además con la celebración del 30º aniversario de la banda. El tour recorrerá 15 ciudades españolas, ofreciendo un espectáculo que combina sus grandes éxitos con la energía renovada de su formación original.

El recorrido arrancará en mayo de 2026, pasando por ciudades como Bilbao (9 de mayo), Madrid (28 y 29 de mayo), Albacete (6 de junio), Murcia (13 de junio), Sevilla (26 de junio), Fuengirola (27 de junio), Gijón (10 de julio), San Sebastián (31 de julio), Santander (21 de agosto), Valladolid (27 de agosto), Valencia (4 de septiembre), A Coruña (11 de septiembre), Zaragoza (9 de octubre), Barcelona (6 de noviembre) y Pamplona (20 de noviembre).

La elección del nombre de la gira, 'Tantas cosas que contar', es un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos, El viaje de Copperport, que celebra su 25º aniversario este año. Durante los conciertos, los fans podrán disfrutar de clásicos inolvidables como Cuídate, La Playa, Puedes contar conmigo, Rosas o 20 de enero, junto a nuevas sorpresas que marcarán esta nueva etapa de la banda.

"Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", han declarado los miembros del grupo, conscientes de la mezcla de emoción y expectación que rodea a este regreso.

Las entradas estarán disponibles a partir de los próximos días, con precios que oscilarán entre 45 y 72 euros más gastos de distribución, mientras que los paquetes VIP estarán disponibles entre 110 y 290 euros más gastos.