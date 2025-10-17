Rosalía se abre sobre su nuevo disco en una de sus mejores entrevistas: "Solo Dios puede llenar el vacío"

En su intervención en Radio Noia, Rosalía abordó el proceso emocional que atraviesa a la espera del lanzamiento de su nuevo álbum, un proyecto para el que confesó sentir nervios y expectativas. La cantante explicó que, si bien ha tenido momentos de ilusión creativa, también reconoce que el temor al rechazo o al fracaso es una sombra constante.

En dicha entrevista, Rosalía admitió que siente "como si ahora empezara todo de nuevo" y que teme no corresponder al nivel de expectativas generadas. En ese sentido, señaló que ese vértigo forma parte del camino artístico. Del mismo modo, en la entrevista expuso algunos de sus principios personales, entre ellos su convicción espiritual. "Solo Dios puede llenar el vacío que uno lleva dentro", afirmó, planteando una reflexión abierta sobre la relación entre su carrera y su vida interior.

La artista también reflexionó sobre la lengua y su vínculo con Catalunya. En la conversación en catalán con el medio local, señaló que eligió Radio Noia para expresarse en su entorno de cercanía y para compartir matices que considera difíciles de transmitir en otro idioma.

Además, Rosalía descartó la presión por tener que innovar a toda costa: resaltó que cada disco trae su propia lógica y que el éxito del proyecto depende de la coherencia interna, no del grado de ruptura con lo anterior. También habló de su estilo de vida, de cómo maneja el reconocimiento público y de los elementos simbólicos que completen el universo visual y musical que prepara.

La entrevista en Radio Noia se suma a otros gestos de anticipación que Rosalía ha desplegado recientemente sobre su nuevo e inminente disco, como la publicación de partituras o la aparición de su portada en espacios públicos de Madrid y Nueva York. Para muchos seguidores, esta charla representa una pieza clave para adivinar las líneas conceptuales que guiarán su próximo trabajo.