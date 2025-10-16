Ana Mena 'mata' a un chico en Lárgate: "Los hombres nos sexualizan en canciones y se bailan"

Ana Mena está de vuelta. Tras un año de parón musical en el que como confiesa se ha dedicado a descansar, a escribir muchas canciones, y a vivir un poco -además de consolidar su historia de amor con Óscar Casas, con el que está a punto de cumplir dos años de relación- la artista malagueña lanza un nuevo single que refleja su renacer artístico, Lárgate.

Y si ya su título es toda una declaración de intenciones, su letra y su arriesgado videoclip -en el que se la ve 'matando' a un chico' tras rodearse de gallinas-, no lo son menos. Pero como ha dejado claro en esta entrevista exclusiva con Europa Press, evidentemente no "es en sentido literal" cantar cosas como "no está bien desearle la muerte a nadie pero tengo 10.000 maneras para matarte y así no verte", "si este amor me dejó una cicatriz la tuya va a ser de muerte", o "una almohada pa' abrazar que me ayuda a calmar las ganas de ahogarte".

"Los hombres hacen canciones sexualizándonos todo el tiempo y todos las bailamos en las discotecas" se ha defendido. "Nadie va a matar a nadie, pero hay que querer entender las cosas desde un punto artístico que es desde donde están hechas" ha justificado, reconociendo que Lárgate es un tema en el que canta al desamor desde la rabia.

Como nos ha contado, este es el primer adelanto del nuevo disco en el que está trabajando y con el que cerrará una etapa marcada por Bellodrama. Algo que se refleja en el videoclip de su nuevo single, en el que Ana aparece disparando a un reloj que marca las 12:00, una referencia a uno de sus temas más queridos por el público 'las 12', y que simboliza un cambio de rumbo en su carrera musical, según ha confirmado ella misma.

"Tenía muchas ganas de volver con algo nuevo y con algo que me representase mucho. Siempre voy a estar agradecidísima a mi etapa anterior y no considero que vaya a cambiar de identidad ni de estilo, pero sí es verdad que lo entiendo como el inicio de una etapa nueva", ha confesado.

Repecto a la decisión de RTVE de no participar en el festival de Eurovisión si Israel continúa en el festival, la representante española del Festival de San Remo en 2022 ha expresado que "ojalá todo se termine solucionando. Sobre todo por una cuestión artística, que me parece que es lo que hay que premiar, pero lo entiendo perfectamente".

Además de centrarse en la creación de su nuevo álbum, Ana ha apostado por la actuación durante esta nueva etapa, protagonizando junto a su actual pareja, Óscar Casas, la película ídolos, que se estrenará en España a principios de 2026. "Disfruté el rodaje muchísimo. Siempre que pueda compaginar la música con el cine, son mis dos grandes pasiones", ha revelado.