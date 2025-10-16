Los Squid Craft Games 4 se confirman: ¿qué sabemos hasta el momento sobre el regreso de la serie?

Squid Craft Games, una de las series más populares en la historia reciente de Twitch, ha confirmado su regreso con una cuarta edición. El anuncio se realizó a través de la cuenta oficial del proyecto en X, donde los organizadores publicaron un mensaje que rápidamente generó miles de reacciones y comentarios por parte de la comunidad.

"El barco está por zarpar una última vez", comienza el texto, que sirve tanto como invitación como adelanto del tono que tendrá esta nueva entrega. El mensaje continúa con un llamamiento abierto: "Atención a todos los streamers del mundo, este es un llamado para embarcarse una última vez en esta aventura. ¿Quiénes serán los elegidos para cerrar este ciclo lleno de alegrías, tristezas, enojos, traiciones y muertes? Háganse notar ya".

Aunque no se han revelado fechas ni detalles concretos sobre la producción, todo apunta a que esta cuarta edición será el cierre definitivo de la saga. La publicación sugiere que la organización busca convertir esta despedida en una entrega especialmente significativa, posiblemente con nuevos desafíos, una narrativa más elaborada y un elenco de creadores de renombre.

Desde su primera edición en 2022, Squid Craft Games se ha consolidado como uno de los eventos más seguidos del streaming hispanohablante. Inspirado en la serie surcoreana El juego del calamar, el proyecto reúne a decenas de streamers que compiten en pruebas de habilidad, estrategia y supervivencia dentro de un entorno de Minecraft.

El evento ha contado con la participación de figuras como AuronPlay, Rubius, Ibai Llanos, Spreen o ElMariana, y ha logrado cifras de audiencia récord en Twitch. Por el momento, los seguidores deberán esperar nuevos anuncios oficiales, pero la expectación en torno al "último viaje" de los Squid Craft Games ya es considerable.