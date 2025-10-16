Rivers responde a Juan Guarnizo después de sus duros ataques: "La que nada debe, nada teme"

La streamer mexicana Rivers ha roto su silencio después de los comentarios que Juan Guarnizo realizó en uno de sus directos, en los que cuestionaba la actitud de la creadora y calificaba algunas de sus acciones como "más turbias y deshonestas de lo que muchos creen". El conflicto, que comenzó con una opinión de Rivers sobre la Kings League, ha escalado hasta convertirse en uno de los temas más comentados dentro de la comunidad de creadores de contenido hispanohablantes.

En su transmisión más reciente, Rivers explicó que al inicio desconocía el alcance de las declaraciones de Guarnizo. "Cuando yo prendí directo, lo único que había visto fue un clip de Juan tirándole a mi comunidad", señaló. "Por eso os dije que no hicierais caso y que lo ignorarais. Pero ya cuando acabé el directo vi todo el desmadre, vi todo lo que dijo, todo lo que se armó".

La creadora aseguró no entender cómo un simple comentario sobre la liga de streamers derivó en amenazas y enfrentamientos. "Lo que no entiendo es cómo un comentario que hice acerca de la Kings League, sin faltarle el respeto a nadie, terminó en un desmadre y hasta terminé amenazada yo", afirmó. Rivers cerró su mensaje con una frase que ha sido ampliamente difundida en redes sociales: "Yo nada más quiero decir que estoy tranquila. La que nada debe, nada teme".

Por su parte, Juan Guarnizo no ha emitido nuevas declaraciones tras la respuesta de Rivers. La situación ha reavivado el debate sobre los límites de la crítica entre creadores de contenido y el papel de las comunidades digitales en la amplificación de los conflictos personales. Mientras tanto, ambos continúan con su actividad habitual en sus respectivos canales.