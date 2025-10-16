Karol G vuelve a hacer historia al convertirse en la primera latina en actuar para Victoria’s Secret

La artista colombiana Karol G ha vuelto a romper barreras en el panorama musical y cultural al convertirse en la primera intérprete latina en participar como número musical del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, celebrado en Nueva York. El evento, uno de los más mediáticos del mundo de la moda, regresó tras varios años de ausencia con un formato renovado que combina desfiles, actuaciones y contenido documental.

Durante su intervención, la cantante interpretó algunos de sus éxitos más reconocidos, entre ellos Provenza y QLONA, ante un público en el que se encontraban figuras destacadas del entretenimiento y la moda internacional. Su actuación fue recibida con entusiasmo tanto por los asistentes como por millones de espectadores en redes sociales, que convirtieron su nombre en tendencia global pocas horas después del evento.

La elección de Karol G como artista invitada responde al nuevo enfoque de la marca, que busca reflejar una visión más diversa de la belleza. En este sentido, su participación se ha interpretado como un reconocimiento a la creciente influencia de la música latina y a su papel en la redefinición de los referentes culturales globales.

Por otro lado, muchos usuarios destacaron que el desfile se transformó, durante la actuación de la artista, en "una auténtica fiesta de reguetón". En el escenario, Karol G lució un conjunto diseñado especialmente para la ocasión, con detalles en tonos rosados y metálicos que combinaban con la estética característica del evento.

Con esta aparición, la cantante continúa consolidando su trayectoria internacional, una trayectoria impecable que ya la convierte por derecho propio en una de las artistas latinas más grandes de la última década.