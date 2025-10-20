Taylor Swift dona 100.000 dólares a una niña que lucha contra el cáncer cerebral: "Le envío un abrazo enorme"

El pasado viernes 17 de octubre, Taylor Swift realizó una donación de 100.000 dólares a la familia de Lilah, una niña de dos años diagnosticada con un cáncer cerebral en fase 4. La artista estadounidense, de 35 años, hizo la aportación de forma discreta a través de la página de GoFundMe creada por los padres de la pequeña.

La historia de Lilah se había hecho viral días antes, cuando su madre, Katelynn Smoot, compartió en TikTok un vídeo titulado"Stand with Lilah”. En él, la niña aparece viendo un vídeo de Swift en su iPad y llamándola "mi amiga".

"Puede que sea mi culpa", bromeaba Katelynn en el pie de foto, recordando que escuchó la música de Taylor durante todo el embarazo y que el nombre original de su hija iba a ser Willow, como la canción de 2020. "Di a luz a una mini Swiftie —escribía—. La música de Taylor ha acompañado a Lilah durante todo su tratamiento. Sueño con que algún día pueda verla en concierto".

Según la familia, el tipo de cáncer que padece Lilah es extremadamente raro y agresivo, con apenas 58 casos documentados en Estados Unidos el año pasado. Aunque la niña se recuperó bien tras una cirugía cerebral, aún le quedan meses de quimioterapia, tratamiento con células madre y radioterapia de protones, lo que implica largas estancias hospitalarias y desplazamientos constantes.

Una semana después de la publicación del vídeo, el mensaje llegó hasta Swift, que decidió intervenir con una generosa aportación acompañada de una dedicatoria: "Le mando un abrazo enorme a mi amiga Lilah. Con cariño, Taylor".

La donación superó con creces el objetivo de recaudación de la familia, que inicialmente era de 100.000 dólares. En un nuevo vídeo, Katelynn agradeció entre lágrimas el gesto de la cantante: "Esto nos permite centrarnos solo en estar con nuestra niña. Estoy en shock. No tengo palabras para expresar lo agradecidos que estamos".

El clip termina con Lilah bailando la nueva canción de Swift, The Fate of Ophelia, y repitiendo una vez más: "Gracias, mi amiga Taylor".

El gesto de la artista ha conmovido a millones de personas, pero también ha reabierto el debate sobre el alto coste de la atención médica en Estados Unidos. Historias como la de Lilah recuerdan que la solidaridad individual, por admirable que sea, no debería sustituir a un sistema sanitario accesible para todos.