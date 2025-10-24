ZonaGemelos la vuelven a liar y acaban siendo detenidos por la policía

Lo que parecía ser una nueva entrega habitual de El Show de los Gemelos terminó convirtiéndose en un suceso viral. Durante la emisión en directo, los conocidos influencers ZonaGemelos aseguraron que su programa había sido "clausurado por los cuerpos del Estado" mientras estaban grabando contenido en la vía pública.

A través de la cuenta oficial del programa en X (antes Twitter), publicaron el primer mensaje: "Desde #ElShowDeLosGemelos queremos informar que hemos sido obligados por los cuerpos del Estado a clausurar nuestro evento en LIVE. Pronto hablaremos sobre lo que ha ocurrido. Solo pedimos que pongan en libertad a nuestro cámara Javier".

Poco después, añadieron otra publicación en la que explicaban que "seguían llegando patrullas de los distintos cuerpos oficiales del Estado" y que su cámara, Javier, había sido arrestado. Según su versión, en ningún momento mostraron los rostros de los agentes ni infringieron ninguna norma durante la grabación.

La situación escaló todavía más cuando afirmaron que Carlos y Daniel también habían sido retenidos por las autoridades en su propio estudio: "Se acaba de ir todo de las manos. En estos momentos Carlos y Daniel se encuentran retenidos sin haber opuesto en ningún momento resistencia a las autoridades que se han personado en nuestro estudio de grabación. Exigimos su puesta en libertad".

Los mensajes, publicados en cuestión de minutos, generaron una fuerte reacción en redes sociales, donde miles de usuarios siguieron el desarrollo del caso en tiempo real. Mientras algunos seguidores expresaron su apoyo a los creadores, otros se mostraron escépticos y apuntaron que podría tratarse de una estrategia promocional o parte del propio show, una táctica habitual en su contenido, que suele incluir provocaciones y situaciones límite.

Los gemelos anunciaron finalmente que este viernes ofrecerán un directo en YouTube para explicar "todo lo ocurrido en la noche de hoy". De momento, no existe confirmación oficial por parte de las autoridades sobre las presuntas detenciones, por lo que habrá que esperar para saber si se trató de un incidente real o de una maniobra más dentro del universo mediático de ZonaGemelos.