Ibai Llanos asume su parte de culpa en el lío causado por Lamine Yamal en el Clásico

El Clásico celebrado el pasado 26 de octubre, que terminó con victoria del Real Madrid por la mínima, dejó un ambiente tenso más allá del resultado deportivo. Lamine Yamal, joven promesa del FC Barcelona, fue protagonista de una polémica que estalló durante el encuentro y acabó con una tangana en el césped del Santiago Bernabéu, con varios jugadores del conjunto blanco, encabezados por Dani Carvajal, recriminándole unas declaraciones previas al partido.

Las palabras de Lamine, pronunciadas días antes en el programa Chup Chup de la Kings League, fueron interpretadas como una falta de respeto hacia el Real Madrid. El delantero del Barça respondió con ironía a una pregunta del streamer y sus declaraciones se viralizaron rápidamente, provocando malestar en el vestuario blanco.

En redes sociales, Ibai Llanos quiso aclarar lo sucedido y asumir parte de la responsabilidad: "La que se ha liado en el Clásico y la que se ha liado en el mundo con lo que dijo Lamine Yamal que creo que, en parte, es culpa mía". El popular creador explicó que fue él quien animó a Lamine a participar en el programa para darle un toque de humor y cercanía, sin imaginar que sus respuestas tendrían tanto eco.

"El objetivo era pasarlo bien. Lo más surrealista de todo esto es que el programa fue idea mía", añadió Ibai, lamentando que unas palabras dichas en tono distendido se sacaran de contexto.

El incidente ha generado debate entre aficionados y comentaristas. Mientras algunos consideran que Yamal pecó de falta de prudencia, otros creen que las reacciones han sido desproporcionadas para un jugador de apenas 18 años. En cualquier caso, el episodio ha evidenciado cómo una simple declaración en un espacio de entretenimiento puede trasladarse a la élite del fútbol con consecuencias inesperadas.

El propio Lamine Yamal fue recibido con una sonora pitada en el Bernabéu, cada vez que tocaba el balón. Una muestra más de cómo la polémica extradeportiva puede marcar el ambiente de un partido histórico como el Real Madrid–Barça.