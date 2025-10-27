El DJ británico que convirtió las calles de Madrid en una rave sobre ruedas

Madrid se convirtió este domingo 26 de octubre en una pista de baile sobre ruedas. El DJ británico Dom Whiting, conocido por su proyecto "Drum & Bass on the Bike", recorrió las calles de la capital mezclando en directo mientras pedaleaba, seguido por una multitud de ciclistas, patinadores y peatones que lo acompañaron entre aplausos y baile.

Era la primera vez que Whiting visitaba España con su peculiar formato, que nació en 2021 durante la pandemia como una forma de "sacar a la gente a la calle, hacer ejercicio y disfrutar de la música”. Lo que comenzó como una idea casera en Reino Unido se ha transformado en un fenómeno itinerante que llena de ritmo y energía las principales ciudades europeas.

Equipado con una mesa de mezclas, altavoces y un equipo de sonido montado sobre su bicicleta, Whiting improvisa auténticas raves urbanas al aire libre. A través de las redes sociales convoca a su comunidad, y en cada parada reúne a cientos —a veces miles— de personas dispuestas a seguirle el ritmo por las calles.

"Lo he visto en muchas ciudades de Europa. Tenía muchas ganas de verlo en Madrid. Es genial, una pasada", contaba Raúl, un ciclista madrileño que no quiso perderse la cita.

Antes de dedicarse a la música, Whiting trabajaba como mecánico, pero su proyecto acabó convirtiéndose en su modo de vida. Cuatro años después, sigue pedaleando con la misma ilusión: "Es tan bueno como cuando empecé, si no mejor", asegura el DJ, que continúa expandiendo su particular mezcla de drum & bass, deporte y alegría colectiva por toda Europa.