ARTE
Descubre a Pricasso, el artista australiano que pinta cuadros con su pene
Descubre al sorprendente artista Tim Patch, conocido como Pricasso, que elabora su arte de la forma más inusual posible.
Tim Patch es un pintor australiano conocido por su método tan provocador como inusual: crear retratos utilizando su pene como pincel. Bajo el nombre artístico de Pricasso, ha construido una carrera que mezcla humor, performance y arte, convirtiéndose en uno de los personajes más singulares del panorama artístico contemporáneo.
Aunque su principal herramienta de trabajo es su pene, Pricasso no se limita únicamente a eso. "Muy rápidamente me di cuenta de que podía acelerar el proceso de pintar retratos usando mis testículos y nalgas para cubrir amplias zonas del lienzo en poco tiempo", explica el artista con naturalidad en su perfil.
Para él, la experiencia de pintar va más allá de lo visual o lo físico. "Cuando estoy trabajando tengo que concentrarme y entrar en un estado casi meditativo, por lo que no soy del todo consciente de lo que ocurre hasta que termino una obra", aseguraba en una entrevista.
Patch comenzó a explorar esta peculiar forma de expresión en 2004. Desde entonces, ha perfeccionado su técnica hasta el punto de completar un retrato en apenas 15 o 20 minutos. En dos décadas de carrera, ha pintado más de 10.000 cuadros, participando en ferias de arte, exposiciones alternativas y programas de televisión de todo el mundo.
Más allá de la provocación, Pricasso defiende su trabajo como una forma de celebrar el cuerpo y romper los límites tradicionales del arte: "No hay nada sucio en lo que hago. Solo estoy usando otra parte del cuerpo para crear belleza".
