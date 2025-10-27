Descubre a Pricasso, el artista australiano que pinta cuadros con su pene

Tim Patch es un pintor australiano conocido por su método tan provocador como inusual: crear retratos utilizando su pene como pincel. Bajo el nombre artístico de Pricasso, ha construido una carrera que mezcla humor, performance y arte, convirtiéndose en uno de los personajes más singulares del panorama artístico contemporáneo.

Aunque su principal herramienta de trabajo es su pene, Pricasso no se limita únicamente a eso. "Muy rápidamente me di cuenta de que podía acelerar el proceso de pintar retratos usando mis testículos y nalgas para cubrir amplias zonas del lienzo en poco tiempo", explica el artista con naturalidad en su perfil.

Para él, la experiencia de pintar va más allá de lo visual o lo físico. "Cuando estoy trabajando tengo que concentrarme y entrar en un estado casi meditativo, por lo que no soy del todo consciente de lo que ocurre hasta que termino una obra", aseguraba en una entrevista.

Patch comenzó a explorar esta peculiar forma de expresión en 2004. Desde entonces, ha perfeccionado su técnica hasta el punto de completar un retrato en apenas 15 o 20 minutos. En dos décadas de carrera, ha pintado más de 10.000 cuadros, participando en ferias de arte, exposiciones alternativas y programas de televisión de todo el mundo.

Más allá de la provocación, Pricasso defiende su trabajo como una forma de celebrar el cuerpo y romper los límites tradicionales del arte: "No hay nada sucio en lo que hago. Solo estoy usando otra parte del cuerpo para crear belleza".