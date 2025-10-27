PRIMER ADELANTO
Rosalía anuncia la salida de Berghain, primer single de LUX, su próximo disco
La cantante catalana Rosalía ha revelado que su nuevo sencillo titulado Berghain será el adelanto oficial de su cuarto álbum, LUX, cuya fecha de estreno ya está prevista para el 7 de noviembre. Con este lanzamiento, inicia una nueva era.
El proyecto LUX, anunciado previamente por Rosalía con pistas crípticas a través de redes sociales y carteles en Madrid y Nueva York, entra ahora en su fase activa con Berghain como canción principal de presentación, la cual podremos escuchar hoy, 27 de octubre, a las 17h. El nombre del single hace referencia al emblemático club techno de Berlín, lo que apunta a una atmósfera sonora ligada a lo electrónico, lo barroco y la experimentación musical.
La campaña promocional de Rosalía ha sido cuidadosamente diseñada: desde la publicación de una partitura en la plataforma Substack para que los fans la interpretaran, hasta la aparición de visuales misteriosos con la palabra LUX y un logo en la plaza de Callao de Madrid. Ahora Berghain se erige como la primera prueba de que este nuevo ciclo arrancará de forma inminente y marcará una evolución en su estilo artístico.
El formato del álbum LUX promete ser ambicioso: incluirá colaboraciones con artistas internacionales, grabaciones orquestales y una estructuración en movimientos introspectivos que exploran temas como la mística femenina, la transformación y la trascendencia.
Para los seguidores de Rosalía, Berghain no solo es una canción más: es el inicio de un periodo musical cargado de cambios y de apuestas estéticas fuertes. La expectativa se dispara de cara al 7 de noviembre, fecha oficial de lanzamiento del álbum. Hasta entonces, Berghain sirve como adelanto, carta de presentación y ventana al nuevo mundo creativo de la artista.
En definitiva, Rosalía da un paso decidido hacia una nueva fase profesional. Con Berghain abre la puerta de LUX, y con ella, de una era que promete desafiar las convenciones del pop en español y consolidar su estatus como una de las artistas más innovadoras del panorama.
