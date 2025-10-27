Rosalía anuncia la salida de Berghain, primer single de LUX, su próximo disco

El proyecto LUX, anunciado previamente por Rosalía con pistas crípticas a través de redes sociales y carteles en Madrid y Nueva York, entra ahora en su fase activa con Berghain como canción principal de presentación, la cual podremos escuchar hoy, 27 de octubre, a las 17h. El nombre del single hace referencia al emblemático club techno de Berlín, lo que apunta a una atmósfera sonora ligada a lo electrónico, lo barroco y la experimentación musical.

La campaña promocional de Rosalía ha sido cuidadosamente diseñada: desde la publicación de una partitura en la plataforma Substack para que los fans la interpretaran, hasta la aparición de visuales misteriosos con la palabra LUX y un logo en la plaza de Callao de Madrid. Ahora Berghain se erige como la primera prueba de que este nuevo ciclo arrancará de forma inminente y marcará una evolución en su estilo artístico.

El formato del álbum LUX promete ser ambicioso: incluirá colaboraciones con artistas internacionales, grabaciones orquestales y una estructuración en movimientos introspectivos que exploran temas como la mística femenina, la transformación y la trascendencia.

Para los seguidores de Rosalía, Berghain no solo es una canción más: es el inicio de un periodo musical cargado de cambios y de apuestas estéticas fuertes. La expectativa se dispara de cara al 7 de noviembre, fecha oficial de lanzamiento del álbum. Hasta entonces, Berghain sirve como adelanto, carta de presentación y ventana al nuevo mundo creativo de la artista.

En definitiva, Rosalía da un paso decidido hacia una nueva fase profesional. Con Berghain abre la puerta de LUX, y con ella, de una era que promete desafiar las convenciones del pop en español y consolidar su estatus como una de las artistas más innovadoras del panorama.