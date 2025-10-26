SPOOKY PLAYLIST
Canciones para ambientar este próximo Halloween y añadir a tu playlist
Si quieres ambientar tu próximo Halloween de la forma perfecta, te dejamos unas cuantas canciones que no pueden faltar en tu playlist, ya sea para una fiesta en casa o para prepararse antes de salir en la noche más terrorífica del año.
Abracadabra
Este hit reciente de Lady Gaga es, sin duda, una de las canciones más inquietantes que han llegado a lo más alto de las listas de éxitos en los últimos años.
Vampire
Especialmente indicada para aquellas fiestas en las que el público Z y Alpha vaya a ser mayoría.
Ghostbusters
Para darle un toque de humor a la noche de terror que os espera.
Thriller
Otro clásico que hará bailar hasta a los más tímidos.
Bring Me To Life
El mayor hit de la música emo debe estar en tu playlist, no hay discusión.
The Addams Family
Quien no chasquee los dedos al arrancar esta canción, será expulsado de la fiesta.
This Is Halloween
Imposible no incluirla, anima cualquier fiesta de terror.
Ghost Town
Una ciudad fantasma puede ser un sueño o una pesadilla, según a quién se le pregunte.
Bad Guy
Aunque su letra no tiene mucho de terrorífica, en el ambiente adecuado puede llegar a ser una canción muy inquietante.
Creep
Dicen que el propio grupo odia esta canción, que a día de hoy sigue siendo su mayor hit.
Cannibal
Kesha se metió en la mente de una caníbal para escribir esta canción, y lo cierto es que la bordó.
Bloody Mary
Convertida en clásico de la música inquietante gracias a Wednesday, ahora no puede faltar en cualquier fiesta de terror que se precie.
Loba
Para darle un toque sexy a la noche de Halloween, siempre habrá quien quiera sacar a su lobo interior.
Disturbia
Este hit de Rihanna con sonido oscuro nos recuerda siempre cómo de 'disturbing' puede ser el mundo.
Circus
Este clásico de Britney Spears transporta a cualquiera al ambiente inquietante de un circo, donde se reúnen los miedos de infinidad de personas.
