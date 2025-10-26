Canciones para ambientar este próximo Halloween y añadir a tu playlist

Abracadabra

Este hit reciente de Lady Gaga es, sin duda, una de las canciones más inquietantes que han llegado a lo más alto de las listas de éxitos en los últimos años.

Vampire

Especialmente indicada para aquellas fiestas en las que el público Z y Alpha vaya a ser mayoría.

Ghostbusters

Para darle un toque de humor a la noche de terror que os espera.

Thriller

Otro clásico que hará bailar hasta a los más tímidos.

Bring Me To Life

El mayor hit de la música emo debe estar en tu playlist, no hay discusión.

The Addams Family

Quien no chasquee los dedos al arrancar esta canción, será expulsado de la fiesta.

This Is Halloween

Imposible no incluirla, anima cualquier fiesta de terror.

Ghost Town

Una ciudad fantasma puede ser un sueño o una pesadilla, según a quién se le pregunte.

Bad Guy

Aunque su letra no tiene mucho de terrorífica, en el ambiente adecuado puede llegar a ser una canción muy inquietante.

Creep

Dicen que el propio grupo odia esta canción, que a día de hoy sigue siendo su mayor hit.

Cannibal

Kesha se metió en la mente de una caníbal para escribir esta canción, y lo cierto es que la bordó.

Bloody Mary

Convertida en clásico de la música inquietante gracias a Wednesday, ahora no puede faltar en cualquier fiesta de terror que se precie.

Loba

Para darle un toque sexy a la noche de Halloween, siempre habrá quien quiera sacar a su lobo interior.

Disturbia

Este hit de Rihanna con sonido oscuro nos recuerda siempre cómo de 'disturbing' puede ser el mundo.

Circus

Este clásico de Britney Spears transporta a cualquiera al ambiente inquietante de un circo, donde se reúnen los miedos de infinidad de personas.