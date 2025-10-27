Katy Perry confirma romance con Justin Trudeau tras meses de rumores

Tras meses de especulaciones, la estrella del pop, de 41 años, y el ex primer ministro canadiense, de 53, confirmaron su relación el sábado 25 de octubre durante una velada en París.

Según informa TMZ, la pareja celebró el cumpleaños número 41 de Perry con una cita en el cabaret Crazy Horse, donde fueron fotografiados saliendo del teatro de la mano, sonrientes y visiblemente felices.

La confirmación llega apenas dos semanas después de que Perry avivara los rumores de romance durante su concierto en Londres el pasado 13 de octubre. Al ver un cartel de una fan que decía "¿Katy Perry, quieres casarte conmigo?", la cantante respondió entre risas: "¿Oíste que estaba soltera? Qué interesante. Deberías haberme preguntado hace unas 48 horas". Luego añadió con picardía: “Llegaste un poco tarde”, insinuando que su corazón ya tenía dueño.

Los rumores sobre su relación comenzaron a principios de año, cuando circularon imágenes de ambos besándose en un yate y compartiendo una cena en Canadá. Poco después, Trudeau fue visto en el concierto de Perry en Montreal, donde incluso subió al escenario para cantar junto a ella su éxito Firework durante la gira Lifetimes.

La nueva relación de Perry llega pocos meses después de su ruptura con Orlando Bloom, con quien mantuvo una relación intermitente durante casi una década y tuvo una hija, Daisy Dove.

Por su parte, Trudeau anunció su separación de su esposa, Sophie Grégoire Trudeau, en agosto de 2023, tras 18 años de matrimonio y tres hijos en común.