La impactante historia de un exorcismo contada por una joven chilena en TikTok: "Hay un demonio detrás de ti"

Octubre, mes asociado tradicionalmente con lo paranormal y las historias de terror, ha traído una de las narraciones más comentadas en redes sociales. Kamily González Ruiz, conocida en TikTok como @kami.gruiz, ha compartido un estremecedor relato sobre su paso por un convento de monjas mexicanas al sur de Chile, donde asegura haber vivido un auténtico exorcismo.

La joven contó que en 2011, cuando tenía 18 años, ingresó al convento tras sentir "el llamado" religioso. Sin embargo, poco después de su llegada, comenzaron a suceder cosas extrañas. "Se movían cosas, escuchaba voces y sentía presencias", narró. Fue entonces cuando un sacerdote que visitaba el lugar le advirtió algo inquietante: "Hay un demonio detrás de ti. Puede molestarte, pero no entrar en ti, porque tienes un alma muy poderosa".

Según González, el sacerdote pidió permiso al obispo para realizar un exorcismo dentro del convento. "Mientras estábamos en la capilla, él entró a la clausura, hizo el ritual y luego dijo que había liberado muchos demonios", relató.

No obstante, la calma duró poco. Durante una misa de imposición de manos, la supuesta posesión se manifestó en una de las monjas. "Se cayó al suelo, se dobló como una U y comenzó a hablar con voz de hombre, en otro idioma", contó la joven. El exorcismo posterior habría durado cinco días.

"Era como en las películas: la hermana se contorsionaba, el agua bendita la quemaba y los ojos se le ponían completamente negros", afirmó González. Finalmente, aseguró que "la hermana se liberó".

Aunque la joven se ha negado a revelar el nombre del convento, su testimonio ha causado furor (y terror) en redes, acumulando miles de visualizaciones y reacciones de usuarios que aseguran haber vivido experiencias similares.