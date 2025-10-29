Twitch despide a un gran número de empleados en medio de los recortes masivos de Amazon que han dejado a 14.000 personas sin trabajo

La reestructuración interna de Amazon ha alcanzado de lleno a Twitch, que en las últimas horas ha confirmado una nueva ola de despidos dentro de la compañía. Esta medida forma parte de los recortes que el gigante tecnológico está realizando a nivel global, y que suponen la eliminación de más de 14.000 puestos de trabajo, especialmente en áreas relacionadas con la inteligencia artificial y los servicios digitales.

Aunque la empresa no ha detallado el número exacto de afectados en Twitch, varios empleados han confirmado en redes sociales su salida, poniendo fin a etapas de más de una década dentro de la plataforma.

Uno de ellos escribía: "Después de 9 años increíbles, mi tiempo en Twitch ha llegado a su fin como parte de los despidos de Amazon de hoy. Ha sido el mejor trabajo que he tenido. He crecido muchísimo, he conocido a creadores y compañeros increíbles, y he vivido para la TwitchCon cada año".

Otro extrabajador expresaba su preocupación y tristeza: "Estaba increíblemente preocupado cuando vi las noticias ayer, y por desgracia mis predicciones se hicieron realidad. Me parte el corazón por la gente increíble de Twitch que realmente se preocupaba por la comunidad y que ya no está con nosotros. Esto duele".

Un tercer empleado, con once años en la empresa, relataba una situación especialmente dura: "Me despidieron hoy. Empecé en el equipo de seguridad y luego pasé a experiencia de usuario. Fui la persona que construyó todo el programa antifraude en Twitch. Supongo que hice demasiado bien mi trabajo, porque me han dejado ir. Lo peor es que tuve un accidente de moto hace un mes y me caso en menos de uno".

Estos testimonios reflejan el impacto humano detrás de los despidos, que llegan en un momento de incertidumbre para la plataforma. Twitch ya había reducido personal en 2024, alegando la necesidad de optimizar costes ante la creciente competencia en el mercado del streaming.