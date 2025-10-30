Un profesor pide "dibujar un botijo para quitar drama al examen" y un alumno le responde con una obra de arte

El profesor Octavio Prieto, conocido por compartir en redes sociales su enfoque cercano y humano en la enseñanza, ha vuelto a hacerse viral tras publicar la inesperada respuesta de uno de sus alumnos en un examen. En esta ocasión, el docente decidió introducir un toque de humor en la prueba con una consigna poco habitual: "Dibuja un botijo o un cántaro, a elegir".

Su intención, según explicó, era "quitar drama al examen" y relajar el ambiente entre los estudiantes. Sin embargo, lo que recibió a cambio superó todas las expectativas. Uno de los alumnos entregó un dibujo tan detallado y elaborado que el propio profesor no dudó en calificarlo como una obra de arte. El dibujo, hecho íntegramente a boli, incluía incluso la firma del estudiante.

El profesor aclaró en redes que la pregunta era una broma opcional, sin influencia en la nota final. "Lo del dibujo es una broma, no había que hacerlo. Ese examen tiene ejercicios prácticos, preguntas teóricas y una de reflexión", explicó, antes de añadir que el alumno en cuestión es "un artista" y que su calificación fue merecida sin necesidad de puntos extra.

La publicación ha generado debate entre docentes y usuarios. Algunos celebraron la iniciativa del profesor por fomentar un ambiente más distendido en los exámenes, mientras que otros la consideraron "poco seria". Prieto, fiel a su estilo, respondió con humor: "En cada examen cuelo más de uno y de dos chistes. No sé por qué tienen que ser serios". El gesto ha sido ampliamente aplaudido, demostrando que la educación también puede tener espacio para la creatividad y el humor.