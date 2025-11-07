¿Fue Rauw Alejandro infiel a Rosalía? La cantante lo insinúa en La Perla

Con la llegada del cuarto álbum de Rosalía, LUX, un proyecto experimental y lleno de mezclas de géneros, la artista presenta una obra estructurada como una sinfonía clásica. En ella fusiona el misticismo femenino, la espiritualidad y el poder de transformación que han caracterizado su carrera, como ya vimos en Motomami y en el símbolo recurrente de la mariposa.

Una de las canciones más esperadas por el público era "La Perla", y no es para menos. En este tema, Rosalía se abre contando la historia de un hombre que pasó por su vida, pero no de una manera positiva. Todo lo contrario: la canción comienza con versos contundentes como "Hola, ladrón de paz" o "Campo de minas para mi sensibilidad", acompañados por una melodía propia de un bolero contemporáneo. Rosalía nunca hace nada por casualidad; todo en su obra tiene un significado detrás.

Diversos medios y fans en redes sociales especulan que esta canción podría estar dirigida a su expareja Rauw Alejandro, con quien estuvo comprometida y compartió proyectos, como el EP RR, una celebración de su amor y relación. La ruptura ocurrió sin una explicación pública por parte de ninguno de los dos, pero La Perla parece ofrecer pistas que muchos interpretan como una especie de carta a un ex.

A lo largo de la canción, Rosalía lanza indirectas que podrían relacionarse con el cantante puertorriqueño, como "Una decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional". Además, algunos fans señalan coincidencias simbólicas: Rauw publicó su tema "Besito en la Frente" el 25 de septiembre, día del cumpleaños de Rosalía; y La Perla también es el nombre de un barrio de Puerto Rico, su tierra natal. El tema incluso alude a la figura del playboy, algo que encaja con la faceta más seductora que Rauw muestra en sus conciertos, donde suele recibir prendas femeninas de sus fans. Todo esto se entrelaza con una melodía con raíces latinas.

Aunque no se puede afirmar con certeza a quién va dirigida la canción, lo que sí queda claro es que Rosalía habla desde el dolor y la desilusión. La artista catalana abre su alma y su corazón, mostrando una parte herida, desencantada y llena de rabia, con frases tan directas como "Medalla olímpica al más cabrón", "No sabe qué es cotizar" o "Te harán un monumento de la deshonestidad".