Rosalía lanza por error Reliquia, una nueva canción de LUX, y la elimina una hora después

Rosalía continúa acaparando titulares con su esperado nuevo disco y demuestra, una vez más, que sabe perfectamente cómo mantener el foco sobre ella. A pocos días del lanzamiento oficial de Lux, previsto para este viernes 7 de noviembre, una segunda canción del álbum, titulada Reliquia, se filtró por sorpresa el martes 4 de noviembre.

La pieza apareció brevemente publicada en plataformas digitales, donde solo permaneció activa unos minutos. Fue tiempo suficiente para que los fans la escucharan, la copiaran y la compartieran por distintas redes sociales, desatando una oleada de comentarios y teorías.

Según confirmó la discográfica Columbia Records a la agencia EFE, la publicación se debió a "un fallo técnico procedente de su matriz en Estados Unidos". Sin embargo, la polémica está servida: muchos seguidores sospechan que podría tratarse de una maniobra de marketing perfectamente calculada para aumentar la expectación en torno al lanzamiento.

Durante los minutos en que Reliquia estuvo disponible, los fans también pudieron ver sus créditos. Entre los siete autores que firman la canción figura la propia Rosalía y el estadounidense Ryan Tedder, miembro de OneRepublic y compositor habitual de grandes estrellas internacionales.

De momento, Reliquia no puede escucharse de forma oficial y estará disponible junto al resto de canciones cuando Lux vea la luz este viernes.

En lo musical, Reliquia se presenta como una confesión íntima y un viaje emocional por los lugares que han marcado la vida de Rosalía en los últimos años. "Yo que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma”, canta en sus primeros versos, dibujando una geografía sentimental que pasa por Barcelona, Los Ángeles, París, Berlín, Bangkok, A Coruña o Buenos Aires. Un mapa de recuerdos que invita a los fans a descifrar qué personas o momentos de su vida se esconden detrás de cada ciudad.

Una canción sentimental y poderosa Rosalía reconoce que su corazón nunca ha sido suyo: "Pero mi corazón nunca ha sido mío / Yo siempre lo doy, uh-uh / Coge un trozo de mí / Quédatelo pa’ cuando no esté / Seré tu reliquia"

Reliquia es una canción poderosa y melancólica, menos rompedora que Berghain pero en la misma línea estética, con violines y arreglos orquestales muy presentes. Una canción en español que promete convertirse en una de las más pegadas del disco.