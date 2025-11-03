TheGrefg anuncia la Copa Rosquilla con más de 50.000 dólares en premios y 80 streamers participantes

La esperada colaboración entre Fortnite y Los Simpson ha desatado un auténtico fenómeno en redes sociales y plataformas de streaming. Aprovechando este éxito, TheGrefg ha decidido organizar un nuevo torneo que promete convertirse en uno de los eventos más destacados del año dentro del panorama gamer hispanohablante: la Copa Rosquilla.

El creador de contenido murciano anunció la competición a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde detalló algunos de los aspectos principales del evento. "Después de 2 años desde la Copa Salvaje, volvemos...", escribió, confirmando que el torneo se celebrará el viernes 7 de noviembre a las 18:00 horas. En esta ocasión, participarán 80 jugadores y habrá un premio total de 50.000 dólares, una cifra que ha generado gran expectación entre la comunidad.

Aunque TheGrefg aún no ha revelado el formato exacto ni las normas del torneo, sí adelantó que se tratará de un evento "sin nivel tryhard", lo que sugiere un enfoque más divertido y accesible, centrado en el entretenimiento y en la temática de Los Simpson. Este detalle ha sido especialmente bien recibido por los seguidores, que destacan el tono desenfadado y el carácter festivo que suele acompañar a los proyectos del streamer.

La publicación en X se llenó rápidamente de comentarios de otros creadores de contenido interesados en participar. Figuras reconocidas del entorno de Fortnite ya han mostrado su entusiasmo por la idea, lo que apunta a una edición con una amplia representación de streamers y youtubers de distintos países.

Con la Copa Rosquilla, TheGrefg no solo celebra la llegada de una de las colaboraciones más esperadas de Fortnite, sino que también marca su regreso a la organización de grandes eventos tras dos años desde la recordada Copa Salvaje, consolidando una vez más su papel como referente indiscutible del streaming.