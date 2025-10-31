Lamine Yamal, en el centro de la polémica por una presunta infidelidad a Nicki Nicole con una influencer muy conocida

El joven futbolista Lamine Yamal no consigue mantenerse alejado de la polémica. Después de El Clásico —donde el FC Barcelona cayó 2-1 ante el Real Madrid—, el jugador habría aprovechado sus días libres para viajar a Milán junto a un grupo de amigos. Sin embargo, el viaje no ha pasado desapercibido.

Según informó la comunicadora y escritora Anna Gurgui, el jugador se hospedó en el Hotel Armani, el mismo en el que se encontraba la conocida influencer Anna Gegnoso. La coincidencia se descubrió después de que la modelo publicara varias historias en redes sociales mostrando detalles de su habitación, que coincidirían con los del hotel en el que también se alojaba Yamal.

La información difundida por Gurgui apunta a que el futbolista habría asistido a una fiesta con amigos y chicas de imagen, y que habría pasado la noche con la influencer. Todo esto mientras Nicki Nicole, su actual pareja, se encontraba en Argentina.

Lamine y Gegnoso ya habían sido relacionados a finales de 2024, antes de que el jugador confirmara su relación con la cantante argentina. En aquel momento, la modelo viajó a Barcelona con un grupo de amigas, y circularon imágenes de ambos en actitud cercana en el conocido centro comercial La Roca Village.

El jugador del Barça ya había sido protagonista de varios titulares en las últimas semanas, primero por sus declaraciones en la Kings League —donde acusó al Real Madrid de "robar"— y después por dejar de seguir en redes a Dani Carvajal, su compañero en la Selección Española.

Ahora, con los rumores de una presunta infidelidad, Lamine Yamal vuelve a situarse en el ojo del huracán mediático, justo en un momento en el que su vida personal parece generar más atención que su prometedora carrera deportiva.