Aluvión de críticas a Katy Perry tras lanzar al suelo la tarta de cumpleaños que le regaló una fan

Katy Perry ha vuelto a ser protagonista de la polémica. La artista celebró su 41 cumpleaños el pasado 25 de octubre durante un concierto en París, dentro de su The Lifetimes Tour. En un vídeo publicado en redes sociales, se la ve soplando las velas de una tarta que una admiradora había preparado especialmente para ella, antes de intentar gastarle una broma a uno de los miembros de su equipo.

Después de pedir un deseo, Perry levantó el pastel con ambas manos e intentó estampárselo en la cara a un compañero, que logró agacharse justo a tiempo. El resultado: la tarta terminó completamente destrozada en el suelo mientras la cantante se reía junto a su equipo.

Aunque para algunos se trató de una simple broma, el gesto no tardó en generar controversia. Muchos usuarios en redes sociales consideraron la escena una falta de respeto, especialmente después de que una joven afirmara ser la hija de la pastelera que había elaborado el postre.

"Mi mamá fue quien horneó este pastel. Estaba tan emocionada por la oportunidad de hacerle un pastel a Katy Perry y le dedicó tanto tiempo. De verdad estoy confundida y molesta porque no entiendo por qué lo hizo", escribió la usuaria en X (antes Twitter). Su mensaje se viralizó en cuestión de horas y dio pie a una ola de críticas hacia la artista.

Algunos seguidores tacharon el acto de "derrochador" e "insensible", recordando la importancia de valorar el trabajo ajeno y evitar jugar con la comida. Sin embargo, otros defendieron a la intérprete de Firework, asegurando que fue una broma sin mala intención. Pese a las divisiones en la opinión pública, el vídeo ha reabierto el debate sobre los límites del humor y la responsabilidad de las celebridades ante sus fans y el impacto de sus gestos en redes sociales.