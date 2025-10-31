Rosalía confiesa que estuvo al borde del colapso mental al rodar Euphoria mientras terminaba de hacer LUX

Rosalía vive uno de los periodos más intensos y transformadores de su trayectoria artística. La cantante española se prepara para el lanzamiento de LUX, su cuarto álbum de estudio, al mismo tiempo que debutará como actriz en la tercera temporada de la serie Euphoria, una de las producciones más esperadas de HBO Max.

En una entrevista reciente con Variety, la artista confesó que la simultaneidad de ambos proyectos la llevó al límite. "Esto es mucho y estuve a punto de tener un colapso nervioso, o simplemente un colapso… Pero me dije: Vale, Rosalía, si alguien puede hacerlo, eres tú. Me lo repetía a mí misma", explicó.

Durante el rodaje de la serie, la intérprete de Despechá compaginaba las jornadas de grabación con la escritura, corrección y traducción de las letras de su nuevo disco. LUX, que verá la luz el próximo 7 de noviembre, incluirá 18 canciones y contará con colaboraciones destacadas de Björk, Estrella Morente, Carminho y la Orquesta Sinfónica de Londres.

Rosalía también reveló que Sam Levinson, creador de Euphoria, fue una de las primeras personas en escuchar algunos de los temas del álbum. "Reaccionó de la manera más bonita… Se emocionó hasta las lágrimas, y eso significó muchísimo porque admiro mucho su visión", contó la artista, quien interpretó la reacción del director como una señal de que iba "por buen camino".

Para Rosalía, actuar en Euphoria ha supuesto un nuevo desafío creativo. "Ser actriz en el escenario es muy diferente a hacerlo en una serie como esta. Es ponerse al servicio de la visión de otro", aseguró. Pese al desgaste físico y mental, la cantante celebra haber culminado ambos proyectos, describiendo esta etapa como una prueba de resistencia y crecimiento personal.