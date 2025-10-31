Ariana Grande se hace viral al ayudar a una fan tras un accidente con una copa de champán en plena alfombra roja

Ariana Grande se ha vuelto viral por un gesto tan espontáneo como generoso durante el estreno europeo de Wicked: Foor Good. En un vídeo que ha comenzado a circular por redes sociales, se puede ver a la intérprete de 7 Rings junto a su compañera de reparto, Cynthia Erivo, posando con un grupo de fans y creadores de contenido cuando, de repente, una copa de champán se derramó sobre una de las asistentes.

El momento, que podría haber terminado en una incómoda anécdota, se transformó en una muestra de empatía y profesionalidad por parte de la artista estadounidense. Nada más producirse el accidente, Ariana reaccionó con naturalidad: dejó escapar una breve expresión de sorpresa —un gesto que muchos describieron como "muy de ella"— y, acto seguido, se acercó a ayudar a la persona afectada.

Cynthia Erivo, su compañera en Wicked: For Good, también acudió de inmediato con pañuelos para limpiar el rostro y el vestido de la joven, mientras ambas se aseguraban de que estuviera bien. El vídeo muestra cómo Grande y Erivo se toman unos segundos para calmarla y continuar la sesión de fotos con una sonrisa.

Las imágenes se difundieron rápidamente en X (antiguo Twitter) y TikTok, donde los usuarios destacaron la reacción de la cantante. "Solo Ariana podía convertir un accidente así en algo adorable", comentó un internauta. Otros aplaudieron la cercanía y naturalidad de las protagonistas, asegurando que el momento reflejaba la "auténtica amabilidad" de ambas artistas.

El gesto de Ariana Grande ha sido ampliamente elogiado, y su espontaneidad ha servido como recordatorio de por qué sigue siendo una de las figuras más queridas de la música y el star system internacional.