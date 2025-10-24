Rosalía celebrará el lanzamiento de 'Lux' en el Roig Arena de Valencia el 7 de noviembre

La era Lux de Rosalía ya está aquí y cantante ha confirmado que celebrará el lanzamiento de su nuevo álbum en 'Los 40 Music Awards Santander 2025', en el recinto Roig Arena de Valencia, el 7 de noviembre, donde interpretará en directo algunas de las canciones.

En una entrevista en el programa 'Anda ya' de Los 40, la cantante ha dicho que tenía muchas ganas de volver a Valencia y esta es una oportunidad única para presentar por primera vez en directo su cuarto disco, 'Lux'. Además, lo hace un año después de acudir como voluntaria a la zona afectada de la dana.

El próximo 7 de noviembre la cantante catalana se subirá al escenario del Roig Arena para dar inicio a su nueva era con un espectáculo diseñado exclusivamente para la ocasión. Con esta confirmación se cierra el cartel de esta edición, que este año tiene en Valencia la sede del evento musical.

Hace unos días, los seguidores de la cantante colapsaban el centro de Madrid en la presentación de la portada del nuevo proyecto discográfico.

Más de tres años después de conquistar el planeta con Motomami, Rosalía lanza junto a Columbia Records y Sony Music Lux, un álbum compuesto por 15 temas en digital y 18 canciones en el vinilo y CD, en el que colaboran artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz o Yves Tumor, entre otros.

El disco, que ha grabado junto a la London Symphony Orchestra, explora temas de la mística femenina, la transformación y la espiritualidad, trazando el arco entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad.