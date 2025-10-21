Rosalía colapsa la plaza de Callao para presentar Lux y desaparece entre miles de fans

Rosalía volvió a demostrar por qué es la reina absoluta de la música española desatando la locura en Madrid. Sin previo aviso, la artista catalana logró que sus fans abarrotaran la Plaza del Callao tras convocar a sus fans a través de un misterioso aviso en redes sociales y un directo en TikTok tan caótico como hipnótico, que ya es historia del pop español.

Todo comenzó a las 20:45, cuando Rosalía apareció en directo desde su cuenta de TikTok, conduciendo por las calles de Madrid y escuchando a Camarón. Entre risas nerviosas y un evidente tono de improvisación, anunció que a las 22:00 habría "una cosa importante" en Callao. Pero apenas unos minutos después, la sorpresa se le escapó de las manos: la portada de LUX se filtró en las pantallas de Times Square, en Nueva York, antes de tiempo.

"Estoy flipando. ¿Qué es esta mierda? ¡Se han adelantado en Nueva York! Se suponía que tenía que anunciarse primero en Callao", exclamó entre carcajadas, teñida de rubio platino con un halo de luz que parecía sacado de su nueva estética mística. El momento, transmitido a millones de espectadores en TikTok Live, se convirtió en un evento global en cuestión de minutos.

A las 22:00, una cuenta atrás dominaba las pantallas de Callao. Rosalía llegó al lugar en el mismo coche desde el que había hecho el directo, escoltada por un pequeño equipo y seguida por decenas de fans que corrían tras ella. Entró fugazmente en el Hotel Capitol y, justo cuando el contador llegó a cero, la plaza entera se iluminó con la imagen que marcará su nueva era: Rosalía vestida de blanco, atrapada en una especie de camisa de fuerza, labios dorados y un cielo azul radiante detrás. En el centro, una sola palabra: LUX.

El título —que significa luz en latín— parece anticipar una etapa más introspectiva y espiritual tras el terremoto de Motomami. La artista ya había dejado pistas en los últimos días: una partitura titulada Berghain (en referencia al mítico club berlinés), mensajes en clave en sus redes y una declaración reciente en el pódcast Radio Noia, donde confesó que LUX es el primer disco que ha hecho "sin miedo al fracaso".

La escena en Callao fue tan breve como intensa. Rosalía desapareció del lugar casi tan rápido como había llegado, sin decir una sola palabra. Las redes sociales completamente colapsadas y cientos de fans hablando de "caos", "locura" y "magia" conscientes de haber presenciado el nacimiento de una nueva era.

Con LUX, que se publicará el 7 de noviembre y ya puede reservarse, Rosalía promete volver a desafiar las fronteras entre el arte, el pop y la performance demostrando una vez más porque es nuestra artista más arriesgada e internacional.,