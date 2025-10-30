Encuentran un perro con la misma cara que Ibai y el streamer pregunta: "¿Tanto nos parecemos?"

El creador de contenido Ibai Llanos ha protagonizado uno de los virales más comentados de la semana, después de que en redes sociales comenzaran a circular imágenes de un perro al que muchos usuarios encontraron un sorprendente parecido con el streamer bilbaíno. El fenómeno se ha extendido rápidamente por X y TikTok, donde las comparaciones no han tardado en multiplicarse.

Ibai, conocido por tomarse con humor todo lo que ocurre a su alrededor, decidió responder directamente a la tendencia con un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, en el que se muestra entre divertido y desconcertado. "¿Tanto me parezco a este perro? Lo pregunto de verdad, eh. ¿De verdad somos tan iguales? Responded con sinceridad, por favor", expresó el creador entre risas.

El streamer, que acumula millones de seguidores en redes, explicó que había recibido más de mil mensajes en pocas horas, todos señalando el parecido con el animal. "Llevo todo el día recibiendo sin parar mensajes y menciones de gente diciendo que soy igual que este perro. No es coña que llevaré más de 1000 mensajes fácil", añadió.

Como era de esperar, los usuarios no tardaron en reaccionar. En los comentarios de TikTok y X pueden leerse respuestas como: "Nunca había visto un parecido tan grande", "Sí, siguiente pregunta" o "Sois clavados".

El vídeo acumula ya miles de reproducciones y ha vuelto a demostrar la capacidad de Ibai para conectar con su comunidad incluso en los momentos más absurdos. Aunque él insiste en que el perro es "raro", muchos internautas no parecen dispuestos a soltar el tema. Una anécdota más en la larga lista de virales que el streamer ha protagonizado en los últimos años.